對日關稅談判不樂觀 川普：美印貿易協議接近了

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

美國總統川普16日再度表示，美國接下來可能宣布與印度達成貿易協議，並稱美國持續與日本談判，但川普評估，美國課徵日本的關稅不會改變。

川普政府4月宣布對等關稅政策，並給出談判寬限期，除了與英國、越南等國達成協議，美國近期陸續向各國寄送關稅通知函，包括日本、南韓、印尼、菲律賓、馬來西亞等國在內，目前已累積達25國，不過台灣尚未收到通知函。

川普15日也宣布與印尼達成貿易協議，印尼被課徵的關稅從32％降至19%。

川普16日表示，美國接下來有可能會宣布與印度達成貿易協議，但坦言說，兩國還在談判中；川普說，美印之間非常接近達成協議，到時可能為美國打開印度市場。

不過，川普也表示，關稅通知函就是與他國達成協議。

美國日前向日本送出關稅通知函，擬8月1日起向日本課徵25%的關稅，川普16日表示，美國也在跟日本談，但川普評估說，最後可能會依照關稅通知函的結果。

川普並表示，接下來真正重大的是，美國將送出支付通知給逾150個與美國較少貿易、幾乎未與美國談判的國家，擬統一課徵相同的關稅稅率。

美國 日本 川普

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