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日本石破茂內閣民調下探 參院選情告急

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導

日本第廿七屆參議院選舉將於廿日登場，將在二四八席參議院席次中改選一二四席，加上一席東京選區補選，總計要選一二五席。執政黨自民黨因物價飆漲等因素的影響，民調創下自二○一二年重新執政以來最低，執政聯盟恐怕在參院選舉失去多數席位，也讓東京陷入政局不穩的風險。

據日本放送協會（ＮＨＫ）七月十一日至十三日民調顯示，自民黨支持率在一周內下滑四點一個百分點，跌至百分之廿四，遠低於六月的百分之卅一點六；首相石破內閣的支持率維持百分之卅一，仍低於六月時的百分之卅九。

日本自去年七月起因嚴重缺米，導致過去一年米價幾乎翻倍，生活成本也不斷上揚，石破茂內閣的支持率節節敗退。由於物價上漲，自民黨在選舉中承諾計畫向每位國民發放兩萬日圓，另針對低收入家庭的兒童與成年成員再發放兩萬日圓。但ＮＨＫ民調顯示，百分之卅二的受訪者評價不太正面，百分之卅一的受訪者更認為完全不正面。

路透指出，自民黨近日民調持續下降，意味著在去年十月失去眾議院多數席次後，石破茂領導的自民黨與公明黨聯盟恐在參議院也喪失多數席位。石破的執政基礎本就不穩，選後不到兩周就面臨八月一日與美國達成貿易協議的最後期限。

日本時報報導，若失去參院多數，自民黨內可能施壓石破下台，而執政聯盟的選項之一則是說服反對黨加入，但這個過程極為困難。目前沒有在野黨表態有意在選後加入。

朝日新聞針對四百九十位參議院選舉候選人所做的調查顯示，百分之六十三的自民黨候選人認為可與國民民主黨合作，百分之五十三也認為可能和日本維新會合作。但有百分之八十四表示，「難以想像」能與最大在野黨立憲民主黨合作。

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