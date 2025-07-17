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削減赤字 法國總理提案砍國定假

聯合報／ 國際中心／綜合報導

法國總理白胡十五日提出四百三十八億歐元（約台幣一點五兆元）預算緊縮計畫，削減赤字的方案包括取消兩個國定假日以及凍結大部分公共支出，其中取消假日的提案預料今秋將在國會掀起反彈。

路透報導，白胡的計畫涉及將二○二六年的福利支出與稅收級距凍結在二○二五年水準，甚至不根據通貨膨脹進行調整，此舉立即引起左翼與極右翼政治人物抨擊。然而，國防支出將增加。

法國去年預算赤字高達國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之五點八，幾乎是歐盟制定百分之三上限的兩倍。這是因政治危機導致連四屆政府癱瘓，無力解決連二年稅收意外下滑與支出激增帶來的挑戰。

白胡在與記者、國會議員與部長舉行的兩小時記者會上表示，「每一個人都必須為此盡一份心力」，並警告公共債務對法國而言是「致命的危險」，必須正面解決。

凍結福利支出、取消兩個國定假日的政策，可能不會受到許多選民歡迎，這兩個國定假日可能是復活節星期一，與五月八日歐洲二戰勝利紀念日。白胡表示，五月國定假日太多，法國人必須回去工作，稱這將為公共財政帶來「數十億歐元」的提振效果。

極右翼政黨國民聯盟黨魁瑪琳．雷朋在社群平台Ｘ上表示：「這任政府寧願攻擊法國人、勞工與退休人士，而不是杜絕浪費。如果白胡沒有修正他的計畫，我們將表決對他提出不信任動議。」

左翼政黨同樣發聲譴責。社會黨黨魁弗和說：「這不是復甦計畫，這是法國（社會）模式的摧毀計畫。」社會黨曾協助白胡通過二○二五年預算案。

白胡是資深的中間派政治人物，他必須說服國會內分裂的反對派至少接受他的削減開支計畫，否則可能面臨不信任投票。前一任總理巴尼耶就是因為用特殊憲法權力，在未經國會最終表決下強行通過不得民心的部分預算，於二○二四年十二月一項歷史性的不信任投票中垮台。

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