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摩根大通執行長戴蒙警告 玩弄聯準會恐適得其反

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國摩根大通執行長戴蒙十五日對川普政府發出明確警告，強調聯準會的獨立性至關重要。路透
美國摩根大通執行長戴蒙十五日對川普政府發出明確警告，強調聯準會的獨立性至關重要。路透

美國總統川普十五日表示，財政部長貝森特可能是接替聯準會主席鮑爾的人選，又暗示這種情形可能不會發生。華爾街日報報導，針對川普政府接連抨擊鮑爾，摩根大通執行長戴蒙發出明確警告，強調聯準會的獨立性至關重要，直言「玩弄聯準會恐怕適得其反」。

路透報導，川普結束匹茲堡行程返回安德魯聯合基地後，被問到貝森特是否是他心中首要的聯準會主席人選，川普說：「他是一位人選，他非常優秀。嗯，他不是（首選），因為我喜歡他做的工作，對吧？」

川普多月來不滿鮑爾未能降息，不斷敦促他辭職。川普十五日表示，聯準會位於華府總部的歷史建築二十五億美元翻修成本超支，可能構成鮑爾被解職的理由。

川普的政治盟友、共和黨籍佛州聯邦眾議員露娜十五日晚間在社群媒體Ｘ發文說，她從一個非常可靠的消息來源得知「鮑爾將被開除」，還稱她「百分之九十九確定」。同一天，財長貝森特也向彭博透露，確定鮑爾潛在繼任者的「正式程序」已開始。

摩根大通十五日公布第二季財報，執行長戴蒙在與媒體的通話中表示：「我認為聯準會的獨立性至關重要。」他補充：「玩弄聯準會可能會造成負面效果，而且會與你原本預期的結果完全相反。」

華爾街日報指出，戴蒙是美國大型金融機構中，首個公開回應川普抨擊鮑爾的領袖。事實上，華爾街許多人士私下擔心，政治壓力將削弱聯準會的公信力。

報導提到，戴蒙力挺聯準會具有特殊意義，一向敢言的戴蒙經常扮演華爾街代言人的角色，曾經成功影響川普的關稅決策，促使川普在四月首度延後對等關稅生效日期。

華爾街普遍認為，干預聯準會的獨立恐對全球資本流動造成衝擊，因為這可能動搖美國公債與美元作為全球金融基礎的地位。

投資銀行派杰全球政策與資產配置主管德漢表示，若提前撤換鮑爾，十年期美債殖利率恐暴升○點二五至○點五個百分點，造成市場劇烈震盪。若接任人選缺乏市場信任，股債齊跌風險更高。反之，若新任人選具獨立性且受市場信賴，即便提前宣布接班人，市場仍有望維持穩定。

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