以軍空襲敘利亞首都至少1死18傷 魯比歐：美方關切、盼衝突停止

路透16日報導，美國國務卿魯比歐被問到當天以色列對敘利亞的空襲時說，美國對此感到關切，他稍早才和事件相關各方進行通話。

魯比歐說，美國將應對此事，希望衝突落幕，期盼16日稍晚將有若干更新情況。

敘利亞政府近日和當地少數族裔德魯士人的戰士爆發衝突，以色列將德魯士人視為其在敘國的潛在盟友，聲稱將介入保護德魯士人。

以色列軍方說，16日已襲擊在敘利亞首都大馬士革的總統府所在地區軍事目標，此前也宣布已襲擊在大馬士革的敘國軍隊總部。

法新社引述敘利亞衛生部指出，以色列16日對敘國軍隊和國防部總部的一連串襲擊，已至少導致1人死亡、18人受傷。