稱翻垃圾覓食者是裝窮假乞丐 古巴勞動部長失言請辭

古巴勞動部長費托稱呼在垃圾堆中翻找食物的人是在「裝窮」、並非真正困苦，激起輿論譴責，今天辭職下台。

法新社報導，由於通膨失控、薪資微薄與食物短缺，不少古巴人被迫乞討，甚至從垃圾堆中覓食，這樣的現象在古巴首都哈瓦那（Havana）尤其常見。

古巴國營媒體今天報導，兼管社會保險體系的古巴勞動部長費托（Marta Elena Feito）「承認自己的錯誤並提出辭呈」，報導並指出她的表現「缺乏客觀性與敏銳度」。

費托昨天在處理貧窮問題的國會委員會會議中聲稱，那些在垃圾桶中翻找食物的人其實是裝扮成乞丐的樣子。

她在國營電視直播中說：「看看他們的手，看看他們穿的衣服，他們是偽裝成乞丐的。他們不是乞丐。古巴沒有乞丐。」

古巴總統狄亞士－卡奈（Miguel Diaz-Canel）今天在社群平台X上批評費托「缺乏敏銳度」，並在隨後的國會會議中表示：「我們每個人都不能傲慢行事、裝腔作勢、與我們所處的現實脫節。」