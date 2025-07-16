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柬埔寨打擊網路詐騙 逮捕逾200名越南公民

中央社／ 金邊16日綜合外電報導

柬埔寨警方今天表示，當局突襲網路詐騙中心，逮捕超過200名越南籍人士。總理洪馬內（Hun Manet）下令掃蕩「網路犯罪血汗工廠」。

法新社報導，聯合國形容東南亞是詐騙中心的「原爆點」，詐團慣於利用感情詐騙或商業詐騙手法，每年在社群平台詐騙金額預估約400億美元（約新台幣1兆1782億元）。

洪馬內昨天發布一項指令，要求執法部門與軍方「防止並打擊網路詐騙」，並警告若未採取行動，恐遭撤職。

首都金邊的警方表示，14日與15日他們突襲兩棟詐騙集團藏身的大樓，逮捕了149名越南人、3名中國人與85名柬埔寨人。

國際特赦組織（Amnesty International）上月公布的報告指出，柬埔寨詐騙中心內「大規模」虐待行為正在發生。

該報告說明，柬埔寨境內由犯罪組織經營至少53處詐騙園區，涉及人口販賣、強迫勞動、童工、酷刑、非法拘禁與奴役等行為。

聯合國毒品暨犯罪辦公室（The UN Office on Drugsand Crime）4月警告，詐騙產業已從東南亞熱點擴散至全球各地，犯罪集團正在擴張其國際網絡，包括南美、非洲、中東、歐洲；以及一些太平洋島嶼。

詐騙集團 網路 柬埔寨

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