以空襲敘利亞！軍方總部、總統府周邊砲火連連 濃煙猛竄畫面曝光

半島電視台16日報導，以色列已對位在敘利亞首都大馬士革的敘國軍隊總部和敘國總統府附近發動襲擊。以色列國防部長卡茲16日聲明，以軍已襲擊在大馬士革的敘軍總部入口。

襲擊的數小時前，卡茲已警告敘國政府人員從敘利亞南部城市斯威達撤離。敘國政府軍近日在當地和少數族裔德魯士人的戰士爆發衝突；以色列將德魯士人視為在敘國的潛在盟友，聲稱將介入保護德魯士人。

斯威達市是德魯士人社群的重要據點，敘利亞政府15日曾宣布停火，但很快就破局，恢復激烈衝突。

半島電視台的記者說，他看見敘國國防部總部遭兩次無人機攻擊，分別打擊入口和後方。當地上空持續有無人機出沒，可聽見似乎是敘國對無人機的防衛砲火聲。該記者說，這顯示局勢正在升級，以色列的襲擊已觸及大馬士革核心地區。

以色列15日已對斯威達市的敘國政府軍發動空襲，聲稱是為了保護德魯士人，還矢言確保以敘邊界地區維持非軍事化狀態。

中央社引述法國24台報導說，德魯士族是什葉派穆斯林，全球約有100萬人，超過一半住在敘利亞，其餘多數分布在黎巴嫩、以色列和其併吞的戈蘭高地。

Huge explosions were seen in Damascus as Israel bombed Syria’s defence ministry during a live Al Jazeera broadcast nearby. pic.twitter.com/Fe7N6xH02I — Al Jazeera English (@AJEnglish) 2025年7月16日