巴西前總統波索納洛遭控密謀政變 檢方請求判有罪
巴西檢察官今天在審判的終結辯論中，請求最高法院判決前總統波索納洛密謀政變罪成立。審判期間，美國總統川普曾試圖出面為這位右翼盟友進行干預。
法新社報導，波索納洛（Jair Bolsonaro）被控試圖推翻其左翼對手、現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula daSilva）贏得的2022年大選。
檢方告訴法庭，軍官出身的波索納洛和其他7名被告參與「武裝犯罪組織」的罪行，並試圖「以暴力推翻民主秩序」，因此應被判有罪。
在辯方發表結辯後，由5位大法官組成的合議庭將決定波索納洛的命運。如果被判有罪，波索納洛和他的同案被告可能面臨最高40年的監禁。
波索納洛說，他是政治迫害的受害者。這和川普在重返白宮前面臨刑事指控時的辯解如出一轍。
波索納洛今天接受巴西新聞網站Poder360訪問時說：「這不是想把我送進監獄；他們是要除掉我。」
檢察官表示，波索納洛試圖推翻他在2022年大選的敗選結果，但由於軍方沒有站在他這一邊，這場陰謀才失敗。
川普力挺波索納洛，他與巴西當局的爭執陷入白熱化。川普日前宣布，將從8月1日起對巴西輸美商品徵收稅率50%的進口關稅，理由是「巴西對自由選舉的陰險攻擊」。
川普在致魯拉的信函中，批評巴西當局對待波索納洛的方式是「國際恥辱」，並表示「不應進行這場審判」。
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