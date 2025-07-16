加薩援助地點踩踏20死 人道組織：策畫者刻意挑動

美國支援的「加薩人道主義基金會」（GHF）表示，武裝策動者今天在基金會援助發放地點刻意挑動，導致人潮踩踏，造成20名巴勒斯坦人身亡。

路透社報導，聯合國人權辦公室指出，過去6週在加薩的援助發放點及車隊週邊已有至少875人喪生，其中多數發生在GHF援助地點附近。

獲得以色列支持的GHF表示，19人在加薩南部的汗尤尼斯市（Khan Younis）踩踏事件中喪生，另1人則在事件中遭刺喪命。

GHF透過聲明說：「我們有可靠的理由相信，現場人群中部分武裝人員以及與哈瑪斯（Hamas）有關的人，刻意挑起這場動亂。」

巴勒斯坦醫護人員告訴路透社記者，至少20人因窒息死亡。1名醫事人員說，當時有大量民眾被擠在狹小空間內並受到擠壓。

自5月底以色列解除為期11週的人道物資封鎖後，GHF開始發放食物補給包。先前GHF曾駁斥聯合國的批評，稱聯合國散布不實訊息。

聯合國曾指GHF的運作模式「本質上不安全」，違反人道主義公正標準。

GHF利用美國私人安保及物流承包商運送物資，很大程度上繞過了聯合國主導的體系。以色列指控該體系讓哈瑪斯為首的武裝分子掠奪原本運往平民的援助物資，哈瑪斯則否認這項指控。