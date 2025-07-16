美擬在菲律賓建造艦艇維修設施 近南海爭議礁岩

美國駐菲律賓大使館今天表示，美國海軍計劃為在菲國西部執行任務的小型艦艇打造2座維修設施，其中1座將設在南海主權爭議礁岩「仁愛暗沙」以東約240公里處。

法新社報導，仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）是位在南沙群島的1個環礁。菲律賓的一小隊士兵長期駐守1艘刻意擱淺在當地的海軍軍艦，並曾屢次與中國船隻爆發衝突。

根據美國聯邦政府招標官方網站Sam.gov，美軍計劃興建的其中1個維修設施位在巴拉旺省（Palawan）奎松巿（Quezon）。

上述計畫的招標公告指出，該設施「將為多種（菲律賓）艦艇提供維修和保養能力，包括7.32公尺（24英尺）和其他小型傳統艦艇」。

菲律賓擁有多艘這種大小的艦艇，包括曾與中國大型船隻發生衝突的剛性充氣船（RHIB）。

據信奎松巿目前沒有永久軍事設施，但過去2年的美菲聯合軍事演習都在當地舉行。

現為馬尼拉雅典耀大學（Ateneo de ManilaUniversity）軍事分析師的菲國海軍前副司令隆美爾．王（Rommel Jude Ong）告訴法新社，這類設施可能「用於剛性充氣船，但更可能用於為占領礁岩進行運補任務的小型橡皮艇」。