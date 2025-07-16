快訊

女足教練逼抽血換學分！教部怒轟台師大「糟糕」 將追溯過去研究案

顏清標父親93歲辭世 罕見5代同堂傳佳話

網紅鳳梨開車遭槍擊影像曝光 歹徒囂張騎射冒槍火、路人掩耳逃

美媒：川普今會見卡達總理 聚焦加薩停火談判

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

根據美國Axios新聞網的記者芮維（Barak Ravid）在社群平台X發文，美國總統川普今天將與卡達總理穆罕默德（SheikhMohammed bin Abdulrahman al-Thani）會面，商討加薩停火協議談判。

路透社報導，從6日開始，以色列與哈瑪斯（Hamas）的談判人員一直在杜哈（Doha）參與新一輪停火談判，討論美國支持的60天停火提案。這項提案包括分階段釋放人質、以色列軍隊從加薩部分地區撤離，以及討論結束衝突。

川普的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）13日表示，他對正在卡達進行的停火協議談判「抱持希望」。卡達是以哈之間的重要調停者。

美國、卡達與埃及的調停者致力於促成協議，然而以色列與哈瑪斯之間針對以色列最終從加薩撤軍的範圍存在分歧。

以巴衝突持續數十年，最近一次引爆是2023年10月哈瑪斯攻擊以色列。以色列指出，哈瑪斯殺害1200人，挾持約250名人質。

加薩衛生部說，以色列接著而來的軍事行動已經造成超過5萬8000名巴勒斯坦人喪生，也造成飢荒危機。軍事行動導致加薩全體居民流離失所，並致使以色列在國際法院（ICJ）被控種族滅絕，在國際刑事法院（ICC）遭指控戰爭罪。以色列否認所有指控。

先前持續兩個月的停火在3月18日結束，當時以色列的攻擊造成超過400名巴勒斯坦人喪命。今年稍早，川普提出由美國接管加薩的計畫，這項提議遭到全球人權專家、聯合國及巴勒斯坦人的譴責，認為這個提案是「種族清洗」。

芮維引述熟悉內情的人士表示，川普和穆罕默德預計也會討論努力恢復美國與伊朗之間談判，以達成一項新的核協議。

美國 巴勒斯坦 川普 卡達 加薩走廊 以色列 中東

延伸閱讀

對越南關稅降至20% 如何定義洗產地？川普：美越貿易協議大致敲定

俄烏和談期限50天…川普威脅祭「次級制裁」 這三國首當其衝

川普籲司法部公開艾普斯坦「可信」資料 部長邦迪拒絕

全球怯戰！川普關稅狂撈500億美元 專家：短期避戰有理但長期很吃虧

相關新聞

賴總統擬出訪過境美國…正值美中準備川習會 考驗華府與北京關係

彭博資訊16日報導，台灣總統賴清德計畫在訪問外交盟邦期間過境美國兩地，此時正值美中準備舉行領導人峰會之際，賴出訪將考驗北...

歐盟推「歐洲製造」 不只國防 學校蔬果也須用本土產品

據傳歐盟將提案要求，學校供應的蔬菜、水果、牛奶，應該為「歐洲製造」，可見歐盟推動愛用國貨之舉，已從國防產業擴展至農業。

川普提名「挺以右翼網紅」任馬國大使 馬來西亞朝野痛批：侮辱

美國總統川普日前宣布，提名右翼網紅亞當斯（Nick Adams）出任駐馬來西亞大使，引發馬國多位前部長與青年政治人物強烈...

澳洲影子國防部長籲做出承諾 共同致力台灣安全

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，澳洲影子國防部長泰勒（Angus Taylor）呼籲政府「對台灣安全做出原則...

南韓特偵組調查尹錫悅內亂罪 意外發現尹曾下令無人機滲透北韓

南韓中央日報16日報導，關於北韓2024年10月公開指稱南韓派遣無人機入侵的事件，特別檢察官趙垠奭領銜的前總統尹錫悅涉及...

加拿大傳劫機犯嫌落網 溫哥華國際機場一度停飛

加拿大官員表示，聯邦警方今天獲報一架小型飛機遭到「劫持」後，溫哥華國際機場（Vancouver Internationa...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。