美媒：川普今會見卡達總理 聚焦加薩停火談判

根據美國Axios新聞網的記者芮維（Barak Ravid）在社群平台X發文，美國總統川普今天將與卡達總理穆罕默德（SheikhMohammed bin Abdulrahman al-Thani）會面，商討加薩停火協議談判。

路透社報導，從6日開始，以色列與哈瑪斯（Hamas）的談判人員一直在杜哈（Doha）參與新一輪停火談判，討論美國支持的60天停火提案。這項提案包括分階段釋放人質、以色列軍隊從加薩部分地區撤離，以及討論結束衝突。

川普的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）13日表示，他對正在卡達進行的停火協議談判「抱持希望」。卡達是以哈之間的重要調停者。

美國、卡達與埃及的調停者致力於促成協議，然而以色列與哈瑪斯之間針對以色列最終從加薩撤軍的範圍存在分歧。

以巴衝突持續數十年，最近一次引爆是2023年10月哈瑪斯攻擊以色列。以色列指出，哈瑪斯殺害1200人，挾持約250名人質。

加薩衛生部說，以色列接著而來的軍事行動已經造成超過5萬8000名巴勒斯坦人喪生，也造成飢荒危機。軍事行動導致加薩全體居民流離失所，並致使以色列在國際法院（ICJ）被控種族滅絕，在國際刑事法院（ICC）遭指控戰爭罪。以色列否認所有指控。

先前持續兩個月的停火在3月18日結束，當時以色列的攻擊造成超過400名巴勒斯坦人喪命。今年稍早，川普提出由美國接管加薩的計畫，這項提議遭到全球人權專家、聯合國及巴勒斯坦人的譴責，認為這個提案是「種族清洗」。

芮維引述熟悉內情的人士表示，川普和穆罕默德預計也會討論努力恢復美國與伊朗之間談判，以達成一項新的核協議。