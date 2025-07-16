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被中國大陸移出制裁黑名單 德挺台要員包瑞翰不買單

中央社／ 柏林16日專電

中國政府近日解除對德國挺台重量級政治人物、前歐洲議會議員包瑞翰的制裁，外界視此為北京欲修復與歐洲議會關係的訊號。然而包瑞翰並不買單，指出部分議員與智庫仍未解禁，直言中國領導層缺乏足夠政治魄力，終結這場荒謬可笑的制裁鬧劇。

現台德民間論壇主席包瑞翰（Reinhard Bütikofer）任職歐洲議會期間，為歐洲議會對中國關係代表團團長，不僅是近10年來歐盟對華政策圈要員，也是近年推動台歐關係的重要推手。

中國為反制歐盟因新疆人權問題所祭出的制裁，2021年將包括包瑞翰在內的10位歐洲政要、學界人士及4個機構列入黑名單。遭制裁者被禁止入境中國，並不得與中方機構往來；歐盟則進一步中止原已談妥的中歐投資協定作為回應。

歐洲議會消息人士昨天向德新社（dpa）證實，議長梅特索拉（Roberta Metsola）辦公室於本週接獲中方通知，確認包瑞翰與他的家人已自中國制裁名單除名。包瑞翰本人也表示，他已不再受到限制，惟對中國處理方式感到不解與不滿。

包瑞翰在歐洲議會任職長達15年，去年退休後擔任德國外交部倡議的「德台民間論壇」德方主席。縱使已屆72歲高齡，他仍不遺餘力推動德台官方與民間的雙邊認識與交流，並持續就中國人權議題發聲。

今年4月，美歐間因川普關稅措施緊張升溫之際，中國藉機對歐盟遞出橄欖枝，解除對現任歐洲議會議員的制裁，包瑞翰當時因已非現任議員，仍保留在黑名單上，直到近日才解除對包瑞翰制裁。

對中國解除制裁，包瑞翰並不完全買單，昨天在社群平台X上表示：「這個遠遠不夠的舉措，無法讓我，也無法讓歐洲中國事務圈的任何人感到滿意。」

他進一步質疑：「為什麼墨卡托中國研究中心（MERICS）仍在制裁名單上？為什麼民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation）和另外5位個人仍然受到制裁？」

在接受德新社訪問時，包瑞翰批評：「北京2021年任意實施的制裁處理方式，是一場缺乏方向感的跌跌撞撞。」他直言，中國領導層顯然缺乏足夠的政治魄力，無法一舉終結這場「荒謬可笑的難堪局面」。

歐洲議會則以較溫和的語氣回應，表示將透過對話與持續接觸，應對中歐關係中的各項挑戰，特別是中國的貿易補貼等不公平措施、歐盟企業在中國經營所受限制，以及當地的人權問題。

外界關注，此次解禁可能與中國即將於下週舉辦的歐中峰會有關，屆時中國國家主席習近平將在北京會晤歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）。

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