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英國洩阿富汗人個資 為防神學士報復暗助數萬人赴英

中央社／ 倫敦15日綜合外電報導

英國政府在發生該國史上最嚴重的個資外洩事件之一後，秘密協助數萬名阿富汗人遷往英國。這些阿富汗人因為個資被洩漏，在神學士（Taliban，或譯塔利班）重新掌權後，將面臨被報復的風險。

路透社報導，由於英國保守黨前任政府擔心個資被外洩者成為神學士（Taliban）的目標，因此安排了這項涉及數萬人、估計花費英國政府20億英鎊（約新台幣786億元）的安置計畫。

這起由英國國防部引起的個資外洩事件發生於2022年初，外洩個資隔年在臉書（Facebook）上被公開。後續的秘密安置計畫曾受所謂的「超級禁制令」（superinjunction）保護，禁止媒體報導，直到今天法院才解除禁令。

外洩資料包含阿富汗國會議員與高級軍官的相關細節，他們支援曾與英軍合作的阿富汗士兵及其家屬申請赴英。英國國防大臣希利（John Healey）為這起個資外洩事件道歉。

希利在下議院告訴議員：「這起嚴重個資外洩意外從不該發生…雖然這是3年前前任政府任內發生的事，但我誠摯地對所有個資受害的人致歉。」

這起意外因高昂的成本與對數萬名阿富汗人造成潛在生命危險，被列為現代英國史上最嚴重的安全漏洞之一。其中一些阿富汗人曾與英軍並肩作戰，直到2021年英軍自阿富汗混亂撤離為止。

希利表示，約4500名阿富汗人及其家屬在先前的秘密安置計畫中成功抵達或正前往英國。

不過他補充，因為這起個資外洩事件，不會再提供更多阿富汗人庇護，並引用政府檢討結果指出，幾乎沒有證據顯示神學士意圖報復前官員。

這份今天公布的檢討報告摘要顯示，截至今年5月，已有超過1萬6000名受影響的阿富汗人被送往英國，但其中一部分人是透過既有的安置計畫前來。

這起個資外洩新聞曝光時，英國正處於財政吃緊的狀態，右翼與反移民立場的「英國改革黨」（ReformUK）也在民調中領先。

受影響者正對英國政府提起訴訟，進一步增加這起意外的最終成本。

利戴律師事務所（Leigh Day）律師洪柏（SeanHumber）表示，受影響者很可能因個資外洩意外引起焦慮及痛苦，「可能有充分理由要求鉅額賠償」。

英國軍隊2001年於美國911事件後進駐阿富汗，直到2014年，都在當地作戰行動中扮演重要角色。

2022年初，一份含有詳細個資的表單意外被寄給非政府系統的收件人。表單內含2021年神學士重新掌權前為英國政府工作的阿富汗人資料，以及他們申請赴英國庇護的資訊。

這項「超級禁制令」最初於2023年獲准。當時保守黨政府領導的英國國防部主張，若公開個資外洩事件，可能有令當事人遭神學士非法處決或受嚴重暴力威脅的風險。

去年7月上任的英國首相施凱爾（Keir Starmer）所領導的中間偏左派政府，已對這項禁制令、個資外洩事件以及安置計畫展開調查。

阿富汗 英國 個資

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