賴總統擬出訪過境美國…正值美中準備川習會 考驗華府與北京關係

彭博資訊16日報導，台灣總統賴清德計畫在訪問外交盟邦期間過境美國兩地，此時正值美中準備舉行領導人峰會之際，賴出訪將考驗北京與華府關係。

據兩名要求匿名的知情人士表示，賴清德計畫下個月訪問巴拉圭、瓜地馬拉及貝里斯。其中一人說，賴清德計畫8月4日在紐約、8月14日在德州達拉斯停留，不過行程仍未敲定，還有變數。

這是賴清德去年就職與川普於今年1月就職後，賴清德首次踏上美國本土。去年12月，賴清德過境夏威夷與關島，隨後大陸在第一島鏈進行近年來最大規模的海軍軍演。

賴此行恰逢敏感時刻，若北京再次軍演。恐讓未來幾個月大陸領導人習近平與美國總統川普的峰會更形複雜。這場峰會是川普重返白宮以來兩人首次會面，為彌合雙方在兩岸、科技、稀土及關稅等議題上的分歧，提供難得機會。

智庫國際危機組織（International Crisis Group，ICG）東北亞分析師威廉．楊說，由於華府聚焦於安排川習會，美方不太可能派高階官員迎接賴。「最多可能與國會的部分友台人士會面」。由於目前敏感情勢，「有關台灣與美台關係等議題被擱置是可以理解的」。

賴下個月訪問達拉斯時，適逢「2025年美國台灣形象展」，彭博資訊指出，約150名來自台灣企業與機構的代表將出席，包括無人機製造商與鴻海等科技巨擘。