快訊

女足教練逼抽血換學分！教部怒轟台師大「糟糕」 將追溯過去研究案

顏清標父親93歲辭世 罕見5代同堂傳佳話

網紅鳳梨開車遭槍擊影像曝光 歹徒囂張騎射冒槍火、路人掩耳逃

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統擬出訪過境美國…正值美中準備川習會 考驗華府與北京關係

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
美國總統川普（左）、中國大陸國家主席習近平（右）。路透
美國總統川普（左）、中國大陸國家主席習近平（右）。路透

彭博資訊16日報導，台灣總統賴清德計畫在訪問外交盟邦期間過境美國兩地，此時正值美中準備舉行領導人峰會之際，賴出訪將考驗北京與華府關係。

據兩名要求匿名的知情人士表示，賴清德計畫下個月訪問巴拉圭、瓜地馬拉及貝里斯。其中一人說，賴清德計畫8月4日在紐約、8月14日在德州達拉斯停留，不過行程仍未敲定，還有變數。

這是賴清德去年就職與川普於今年1月就職後，賴清德首次踏上美國本土。去年12月，賴清德過境夏威夷與關島，隨後大陸在第一島鏈進行近年來最大規模的海軍軍演。

賴此行恰逢敏感時刻，若北京再次軍演。恐讓未來幾個月大陸領導人習近平與美國總統川普的峰會更形複雜。這場峰會是川普重返白宮以來兩人首次會面，為彌合雙方在兩岸、科技、稀土及關稅等議題上的分歧，提供難得機會。

智庫國際危機組織（International Crisis Group，ICG）東北亞分析師威廉．楊說，由於華府聚焦於安排川習會，美方不太可能派高階官員迎接賴。「最多可能與國會的部分友台人士會面」。由於目前敏感情勢，「有關台灣與美台關係等議題被擱置是可以理解的」。

賴下個月訪問達拉斯時，適逢「2025年美國台灣形象展」，彭博資訊指出，約150名來自台灣企業與機構的代表將出席，包括無人機製造商與鴻海等科技巨擘。

賴清德 美國 美中 川習會 川普 台海 北京

延伸閱讀

別將關稅談判當決定前途百年條約？ 施俊吉分析川普戰術：耐心玩下去

劍指傅崐萁？賴清德「團結第七講」移師花蓮 閉門會議引關注

賴清德悄悄重啟演講 柳采葳：接下來也要偷偷摸摸進行？

國民黨質疑賴清德恐挑罷免前夕戒嚴 王世堅：不可能

相關新聞

賴總統擬出訪過境美國…正值美中準備川習會 考驗華府與北京關係

彭博資訊16日報導，台灣總統賴清德計畫在訪問外交盟邦期間過境美國兩地，此時正值美中準備舉行領導人峰會之際，賴出訪將考驗北...

歐盟推「歐洲製造」 不只國防 學校蔬果也須用本土產品

據傳歐盟將提案要求，學校供應的蔬菜、水果、牛奶，應該為「歐洲製造」，可見歐盟推動愛用國貨之舉，已從國防產業擴展至農業。

川普提名「挺以右翼網紅」任馬國大使 馬來西亞朝野痛批：侮辱

美國總統川普日前宣布，提名右翼網紅亞當斯（Nick Adams）出任駐馬來西亞大使，引發馬國多位前部長與青年政治人物強烈...

澳洲影子國防部長籲做出承諾 共同致力台灣安全

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，澳洲影子國防部長泰勒（Angus Taylor）呼籲政府「對台灣安全做出原則...

南韓特偵組調查尹錫悅內亂罪 意外發現尹曾下令無人機滲透北韓

南韓中央日報16日報導，關於北韓2024年10月公開指稱南韓派遣無人機入侵的事件，特別檢察官趙垠奭領銜的前總統尹錫悅涉及...

加拿大傳劫機犯嫌落網 溫哥華國際機場一度停飛

加拿大官員表示，聯邦警方今天獲報一架小型飛機遭到「劫持」後，溫哥華國際機場（Vancouver Internationa...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。