多明尼加外海移民船翻覆釀8死 當局結束搜救

一艘滿載移民的船隻近日在多明尼加共和國外海翻覆，當局今天結束搜救行動，總計17人獲救，確認8人罹難，失蹤人數未知。

綜合法新社與「半島電視台」（Al Jazeera）報導，這艘小船11日在前往美國自治領地波多黎各途中翻覆。生還者說，船上載著大約40至50名乘客，但官方無法確認實際人數。

負責這次搜救行動的省級民防官員卡斯蒂約（Fernando Castillo）告訴法新社：「我們已結束搜救行動，總計17人獲救，尋獲8具遺體。」

卡斯蒂約說，死者為多明尼加人和海地人，男女都有，他不知道有多少人在這場不幸事故中失聯。

多明尼加與海地兩國都位於伊斯班尼奧拉島（Hispaniola）。近年來，多明尼加和波多黎各之間的海上路線已成為越來越多移民選擇的途徑。