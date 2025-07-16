快訊

劍指傅崐萁？賴清德「團結第七講」移師花蓮 閉門會議引關注

基隆台電大樓安裝冷氣機 工人6樓墜地無呼吸心跳

台師大女足傳霸凌抽血換學分 卓榮泰震怒開鍘教練：全面檢討

泰國前總理塔信涉冒犯君主罪案 8月22日宣判

中央社／ 曼谷16日專電

泰國總理塔信因涉犯冒犯君主罪去年遭起訴，刑事法院今天最後一次開庭審理，預計8月22日宣判，塔信本人將出庭聆聽判決。

塔信（Thaksin Shinawatra）2006年流亡海外，2008年短暫回到泰國後又再度流亡，2015年流亡期間在韓國接受媒體訪問，暗示樞密院支持2014年的軍事政變，導致他妹妹、時任總理盈拉（YingluckShinawatra）領導的政府被迫下台，樞密院和王室關係密切，2016年軍政府指控塔信的談話內容違反俗稱冒犯君主罪的刑法112條。

泰國有嚴厲的冒犯君主罪，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高可判處15年有期徒刑。

塔信2023年8月結束10多年流亡生涯返回泰國，泰國警方2024年1月底再向檢方檢舉塔信涉及冒犯君主罪和電腦犯罪法（Computer Crime Act），檢方在同年6月18日起訴塔信，刑事法院的法官裁定塔信以50萬泰銖（約新台幣45萬元）交保，並限制出境。

刑事法院今天開庭審理塔信涉犯冒犯君主罪的案子，這也是法院最後一次開庭審理此案。塔信親自出庭為自己辯護。法庭決定8月22日將做出宣判。

塔信的律師溫亞（Winyat Chartmontree）在庭審後對媒體表示，今天除了塔信，還有2位重要證人出席包括前副總理威薩努（Wissanu Krea-ngam）以及前總理府常務次長通同（Tongthong Chandransu），8月22日塔信會親自出席聆聽判決。

塔信2023年8月在和他關係密切的為泰黨（PheuThai）取得組閣權後回到泰國，他的么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）在2024年8月當選成為泰國總理，但現在不只塔信可能面臨牢獄之災，貝東塔也因和柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）的錄音外流事件遭到憲法法庭停職，並同時遭到憲法法庭和國家反貪腐委員會調查中。

總理 泰國 憲法法庭

延伸閱讀

泰國同鄉在宿舍暴斃...移工合謀棄屍埋苗栗菜園 今判10月

威宏東南亞擴產 加速度

中砂聚光 選逾150天

高院前審判長高明哲當黃牛收100萬、雞血石？他喊不能帶這種罪進棺材

相關新聞

川普提名「挺以右翼網紅」任馬國大使 馬來西亞朝野痛批：侮辱

美國總統川普日前宣布，提名右翼網紅亞當斯（Nick Adams）出任駐馬來西亞大使，引發馬國多位前部長與青年政治人物強烈...

賴總統出訪過境美國 彭博：考驗華府與北京關係

彭博資訊16日報導，台灣總統賴清德計畫在訪問外交盟邦期間過境美國兩地，此時正值美中準備舉行領導人峰會之際，賴出訪將考驗北...

歐盟推「歐洲製造」 不只國防 學校蔬果也須用本土產品

據傳歐盟將提案要求，學校供應的蔬菜、水果、牛奶，應該為「歐洲製造」，可見歐盟推動愛用國貨之舉，已從國防產業擴展至農業。

澳洲影子國防部長籲做出承諾 共同致力台灣安全

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，澳洲影子國防部長泰勒（Angus Taylor）呼籲政府「對台灣安全做出原則...

南韓特偵組調查尹錫悅內亂罪 意外發現尹曾下令無人機滲透北韓

南韓中央日報16日報導，關於北韓2024年10月公開指稱南韓派遣無人機入侵的事件，特別檢察官趙垠奭領銜的前總統尹錫悅涉及...

加拿大傳劫機犯嫌落網 溫哥華國際機場一度停飛

加拿大官員表示，聯邦警方今天獲報一架小型飛機遭到「劫持」後，溫哥華國際機場（Vancouver Internationa...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。