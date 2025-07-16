泰國前總理塔信涉冒犯君主罪案 8月22日宣判

泰國前總理塔信因涉犯冒犯君主罪去年遭起訴，刑事法院今天最後一次開庭審理，預計8月22日宣判，塔信本人將出庭聆聽判決。

塔信（Thaksin Shinawatra）2006年流亡海外，2008年短暫回到泰國後又再度流亡，2015年流亡期間在韓國接受媒體訪問，暗示樞密院支持2014年的軍事政變，導致他妹妹、時任總理盈拉（YingluckShinawatra）領導的政府被迫下台，樞密院和王室關係密切，2016年軍政府指控塔信的談話內容違反俗稱冒犯君主罪的刑法112條。

泰國有嚴厲的冒犯君主罪，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高可判處15年有期徒刑。

塔信2023年8月結束10多年流亡生涯返回泰國，泰國警方2024年1月底再向檢方檢舉塔信涉及冒犯君主罪和電腦犯罪法（Computer Crime Act），檢方在同年6月18日起訴塔信，刑事法院的法官裁定塔信以50萬泰銖（約新台幣45萬元）交保，並限制出境。

刑事法院今天開庭審理塔信涉犯冒犯君主罪的案子，這也是法院最後一次開庭審理此案。塔信親自出庭為自己辯護。法庭決定8月22日將做出宣判。

塔信的律師溫亞（Winyat Chartmontree）在庭審後對媒體表示，今天除了塔信，還有2位重要證人出席包括前副總理威薩努（Wissanu Krea-ngam）以及前總理府常務次長通同（Tongthong Chandransu），8月22日塔信會親自出席聆聽判決。

塔信2023年8月在和他關係密切的為泰黨（PheuThai）取得組閣權後回到泰國，他的么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）在2024年8月當選成為泰國總理，但現在不只塔信可能面臨牢獄之災，貝東塔也因和柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）的錄音外流事件遭到憲法法庭停職，並同時遭到憲法法庭和國家反貪腐委員會調查中。