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歐盟推「歐洲製造」 不只國防 學校蔬果也須用本土產品

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
歐盟傳出要規定學童校內所吃的蔬果、牛奶，需要是在歐洲生產。美聯社
歐盟傳出要規定學童校內所吃的蔬果、牛奶，需要是在歐洲生產。美聯社

據傳歐盟將提案要求，學校供應的蔬菜、水果、牛奶，應該為「歐洲製造」，可見歐盟推動愛用國貨之舉，已從國防產業擴展至農業。

據英國金融時報（FT）看到的草案，歐盟執委會16日將提案，依學校方案採購的牛奶蔬果，應在歐洲生產，代表布魯賽爾當局希望推動學校增加購買本地產品。歐盟的學校採購方案，每年提供約2.2億歐元的採購經費。

歐盟先前針對國防採購規則、及國家的清潔能源補助準則，訂定「歐洲製造」條款。另外對於關鍵原物料等大宗商品的產製，也訂立本土生產目標。

這個歐盟執委會草案，也呼籲學校優先採購小農作物與低碳足跡農產。一位歐盟官員說，對孩童而言，知道自己所吃的蘋果，來自5公里遠的蘋果樹，是件好事。歐盟分析報告指出，17個會員國表示，已經優先採買當地或附近區域供應的產品。

歐盟是牛奶和乳製品的淨出口經濟體，但進口蔬菜和水果的數量，大約是出口的兩倍，供應歐盟蔬果的主要國家是美國、摩洛哥、土耳其。

美國 碳足跡 牛奶 歐盟 國防

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