川普提名「挺以右翼網紅」任馬國大使 馬來西亞朝野痛批：侮辱

美國總統川普日前宣布，提名右翼網紅亞當斯（Nick Adams）出任駐馬來西亞大使，引發馬國多位前部長與青年政治人物強烈抨擊，直指此舉是對馬國的侮辱。

亞當斯自稱「阿法男」（alpha male），意指等級最高、居支配地位的所謂成功男性。

衛報報導，現年40歲的亞當斯出生於澳洲，2021年取得美國國籍，他在2024年曾於「X」發文表示：「如果你不支持以色列，就是支持恐怖分子！」而在另一則據稱由他撰寫的貼文中，亞當斯聲稱自己讓一名佩戴「自由巴勒斯坦」徽章的女服務員遭到解雇；該貼文目前無法找到，但已被馬國親巴勒斯坦團體與反對任命亞當斯的青年領袖廣泛引用。

川普盛讚亞當斯是「了不起的愛國者」，但這項人事案須經美國參議院確認。馬來西亞民眾以穆斯林為主，不僅堅定支持巴勒斯坦，也與以色列沒有外交關係。亞當斯過去的網路言論以及公開支持以色列的立場，都在馬來西亞引發反彈，民眾要求安華政府拒絕接受亞當斯出任大使。

在呼籲政府不予同意的前部長中，巫統的前法律事務部長再益．依布拉欣（Zaid Ibrahim）表示，馬來西亞「不應被視為意識形態煽動者和黨派網紅的傾銷場」，並補充說亞當斯的提名「不是善意的表現，而是一種侮辱」。

馬來西亞伊斯蘭黨雪蘭莪州青年團長蘇克里（Sukri Omar）表示，政府應該「發出明確訊號，表明馬來西亞不會成為猶太復國主義暴政正常化的舞台」。

馬來郵報報導，在執政的希望聯盟中，人民公正黨（PKR）與國家誠信黨（Amanah）已公開譴責亞當斯的任命案，認為此舉是對國家尊嚴的「侮辱」。希盟最大黨、民主行動黨也將很快加入其他友黨，共同表達對亞當斯出任美國駐馬來西亞大使一事的關切，並敦促馬來西亞政府拒絕任命。

針對爭議貼文與外界批評，亞當斯本人與美國駐吉隆坡使館均未回應置評請求。