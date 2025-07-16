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德國募兵宣傳預算破紀錄 短影音成吸引年輕人主力

中央社／ 柏林16日專電

德國正進行自二戰以來最大規模的國防擴軍，然而對聯邦國防部而言，募兵並非易事。為吸引年輕人入伍，德國政府今年砸下破紀錄預算，透過社群短影音、校園宣講與街頭廣告推廣軍旅生活，盼彌補兵力缺口。

近日在柏林市中心車站與鬧區街頭，時常可見以年輕迷彩軍人為主角的聯邦國防軍廣告，有的主打「穿制服的人也有夢想」，有的強調團隊精神與高科技裝備，搭配鮮明色彩與吸睛短句，鎖定年輕世代為溝通對象。

今年3月，德國國會通過修憲，針對國防支出放寬舉債限制，為軍事現代化鋪路。總理梅爾茨（Friedrich Merz）近日公開表示，德國需成為「歐洲最強軍隊」，國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）則宣示，要在2029年前讓德國具備對抗俄羅斯的「戰爭準備能力」。

然而人力短缺成為擴軍的最大瓶頸。官方統計指出，目前德國聯邦國防軍僅有約18.2萬名現役軍人與4.9萬名後備軍，距離戰時需求的46萬人仍有巨大差距。國防部設定目標為新增至少6萬名現役人員，並將預備役規模擴增至20萬人。

為彌補兵源不足，德國國防部近年積極募兵宣傳，今年用於招募的預算高達5800萬歐元（約新台幣19億元），比去年增加65%，創下歷史新高。

柏林日報（Berliner Zeitung）分析，國防部採取跨媒體宣傳策略，除了在實體空間設置平面廣告，也在社群平台大量投放影音內容。

去年約41%的招募預算用於街頭廣告，包括印有國防軍標誌的披薩盒、塗裝迷彩的路面電車與公車站燈箱；另有18%投入Instagram、TikTok與YouTube，製作軍人分享日常的短影音，強調軍中生活的多元性與現代感。

此外，德國國防部還推動「青年軍官」（Jugendoffiziere）制度，派遣軍人進入校園，介紹德國與北約（Nato）的安全政策。官方說法指出，這些軍官的任務是「澄清誤解、建立理解」，實際上也成為德國聯邦國防軍校園內的重要招募管道。

其中一位最受歡迎的「青年軍官」是來自斯圖加特（Stuttgart）的馬泰（David Matei）。他不僅是陸軍上尉，也是在TikTok與Instagram上擁有超過37萬名粉絲的內容創作者。影片內容從坦克修理、與軍官對談、參訪武器公司，到在北約與慕尼黑安全會議（MSC）現場拍攝。

馬泰發布的內容也曾引發爭議。在一段與烏克蘭士兵對談影片中，在烏克蘭士兵說自己僅受訓50天就被派往前線、並不想上戰場時，馬泰在影片中以輕鬆語氣回應，引來批評者質疑其將戰爭「娛樂化」，模糊戰爭的殘酷現實。

德國歷史最悠久的反戰團體之一「德國和平協會－反對戰爭義務役聯盟」（DFG-VK）近期即對德國國防部大舉面向年輕人的宣傳招募行動，表達強烈批評。

聯盟執行長馮格拉瑟（Michael Schulze von Glaßer）表示，自2011年德國暫停徵兵制以來，聯邦國防軍對青少年的招募行動愈發積極，手法也越來越無節制。

他直言，軍方每年投入數千萬歐元行銷，但實際兵員數量多年來幾乎沒有成長。反而是將戰爭包裝成迷人的冒險，這樣的宣傳策略極具誤導性。

當前德國國防部已提出改革方案，規劃未來即使在非戰爭時期，也可在兵源不足時有限度啟動強制徵召，並將義務役基本待遇提升至淨月薪超過2000歐元（約新台幣6萬8000），較現行薪資增加約八成，藉此提升年輕人參軍意願。

戰爭 德國 國防部

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