南韓特偵組調查尹錫悅內亂罪 意外發現尹曾下令無人機滲透北韓

南韓中央日報16日報導，關於北韓2024年10月公開指稱南韓派遣無人機入侵的事件，特別檢察官趙垠奭領銜的前總統尹錫悅涉及內亂罪特別檢察團隊，已針對外患罪嫌展開全面調查。據了解，南韓軍方在尹錫悅政權初期也曾奉命派遣無人機進入北韓領空。

多位消息人士15日向中央日報透露：「軍方無人機在秘密行動中飛越軍事分界線（MDL）進入北韓領空，這並非2024年首次發生。」其中一位消息人士表示：「此前，南韓軍方的無人機也曾在北韓境內墜落，並被北韓軍方回收，但北韓未對外公開。」

這些無人機派遣行動發生在2022下半年至2023上半年之間。另一位消息人士解釋：「南韓政府曾於2022年12月北韓無人機入侵首爾領空後，公開派遣無人機進入北韓作為回應，但除此之外，還進行了其他未公開的秘密行動。」

北韓於2024年10月28日公開指稱「無人機入侵平壤」事件的照片，顯示的無人機外型與南韓無人機作戰司令部運營的無人機幾乎相同。然而，北韓僅公開數張照片，無人機殘骸由北韓軍方持有，南韓特別檢察團隊無法直接取得物證。

據了解，金正恩當時下令調查南韓無人機是否蓄意挑釁北韓。然而，北韓最終認定這是南韓單方面的滲透行動，由於無法確認尹錫悅政府的意圖，北韓未採取具體報復措施。

2022年12月北韓無人機入侵事件後，南韓派遣無人偵察機進入北韓領空，並在無人機返回後由聯合參謀本部公開此行動。北韓直到年底勞動黨代表大會上，才揭露此事，中央軍事委員會副委員長朴正天因警戒作戰失敗而被解任。

2022至2023年間飛越軍事分界線的無人機行動，發生在南韓無人機作戰司令部成立之前，因此負責對北韓偵察與情報收集的南韓情報司令部，可能主導了相關行動的策劃與執行。

聯合參謀本部人士表示：「對於作戰事項，無論真偽，均不適宜確認事實。」

然而，接受特別檢察調查的無人機司令少將金永大於當日對記者表示：「對北韓無人機行動是依據聯合參謀本部的指揮進行，南北雙方均頻繁進行無人機偵察。」