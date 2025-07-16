加拿大傳劫機犯嫌落網 溫哥華國際機場一度停飛
加拿大官員表示，聯邦警方今天獲報一架小型飛機遭到「劫持」後，溫哥華國際機場（Vancouver International Airport）一度停飛。
法新社報導，加拿大西部卑詩省（British Columbia）加拿大皇家騎警（RCMP）說，他們今天下午1時10分（台灣時間16日凌晨4時10分）獲報一架賽斯納172（Cessna 172）飛機「在溫哥華島（Vancouver Island）地區遭到劫持，並正進入溫哥華國際機場附近的空域」。
聲明還說：「機上只有犯嫌一人。」
加拿大皇家騎警說，這架小型飛機在下午1時45分降落溫哥華，「犯嫌順利落網」，除此之外拒絕提供更多細節。
加拿大廣播公司（CBC）發布的畫面顯示，這架小型白色賽斯納飛機降落溫哥華後，在跑道上被維安車輛包圍。
CBC報導，這架賽斯納飛機是由位於溫哥華島的卑詩省首府維多利亞（Victoria）一個飛行俱樂部營運。
溫哥華國際機場表示，事發期間，溫哥華國際機場暫停運作，9架抵達班機改降其他機場。
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