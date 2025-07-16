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澳洲影子國防部長籲做出承諾 共同致力台灣安全

中央社／ 雪梨15日綜合外電報導
澳洲影子國防部長泰勒'呼籲政府「對台灣安全做出原則性承諾」。 美聯社
澳洲影子國防部長泰勒'呼籲政府「對台灣安全做出原則性承諾」。 美聯社

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，澳洲影子國防部長泰勒（Angus Taylor）呼籲政府「對台灣安全做出原則性承諾」，還說這意味着「在某些情況下你必須準備好採取行動」。

泰勒在澳洲廣播公司時事節目7.30訪問中說：「我所說的，是我們應該共同承諾台灣的安全。」

「透過嚇阻達成和平為至關重要…這的確意味著在某些情況下你必須準備好採取行動。」

英國「金融時報」（Financial Times）12日報導，美國國防部負責制定政策的次長柯伯吉（ElbridgeColby）要求澳洲與日本表態，說明如果美國與中國因台灣爆發戰爭時，他們將扮演什麼角色。柯伯吉領導川普政府對澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）協議的檢討工作。

泰勒說，雖不可能「編列法規預設衝突可能發生的方式」，「但作為聯盟的一部分，我們可以做出原則性承諾」。

「這意味著要在台灣海峽密切合作，確保台灣安全…而這項承諾應該成為我們在AUKUS協議下行動的基石。」

泰勒喊話的同時，澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）正在訪問中國，接受中國國家主席習近平的接待。

艾班尼斯說，習近平沒有問到美國就台灣施壓的問題，但說他已重申澳洲的立場。

他在兩人會面後，重申澳洲支持台海維持現狀。

而澳洲代理國防部長康洛伊（Pat Conroy）13日接受澳洲廣播公司訪問時說，他不會「參與假設性問題」或「透露機密討論」內容。

他說：「唯一有權決定澳洲是否參戰或允許我們領土被用在衝突之中的，只有當時的民選政府。」

「這便是我們的立場。主權始終是優先考量，且這個立場不會改變。」

在美國總統川普（Donald Trump）施壓下，北大西洋公約組織（NATO）上月一致同意在2035年前把國防開支提升到占國內生產毛額（GDP）的5%。

美國國防部長赫格塞斯（Peter Hegseth）日前呼籲澳洲應調高國防支出至GDP的3.5%；然而，坎培拉當局未予接受，而是承諾在10年內將國防支出提高至GDP的約2.3%。

泰勒則是敦促澳洲政府採納美國在國防支出的要求，並升高對台灣安全的承諾。

他說，「這是必須做出的承諾」，但「就我們所見，（政府）尚未做出這些承諾。若有，那也是悄悄在幕後進行。」

美國國防 澳洲 國防部

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