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統一台灣如跑馬拉松 美眾議員：習近平不會在川普任內行動

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
圖為2023年漢光39號演習。圖／聯合報系資料照片
圖為2023年漢光39號演習。圖／聯合報系資料照片

美國聯邦眾議員唐寧日前表示，他非常有信心中國國家主席習近平不會在美國總統川普任內對台灣採取行動；唐寧也說，他沒有在川普政府執政之下看到來自中國犯台的威脅，但認為中國會持續試探美國的反應。

唐寧也說，中國是希望在50年內統一台灣，指中國是在跑馬拉松

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）14日舉行座談會，邀請參議員威爾森（Joe Wilson）及唐寧（Troy Downing）出席，共同討論美中大國競爭的下一步。

被主持人問及台灣在接下來3年半可能有的未來，唐寧表示，他不認為習近平會在川普任內採取行動，並對此表示非常有信心；不過唐寧表示，當其他人在跑短跑，中國卻是在跑馬拉松，著眼在50年內統一台灣，但美國常常用4年的周期來看待問題。

唐寧說，他不認為這屆政府任期內會看到真正的威脅，但中國會持續試探，蒐集情報及尋找弱點，同時也觀察美國對伊朗和烏克蘭的反應。

威爾森則說，中共的軍事擴張是史上最大規模，這必須要有所應對，且應對方式不是靠美國單打獨鬥，而是要和盟友合作。

馬拉松 美國 川普

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