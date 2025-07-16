法國總理提議砍國定假日 以挽救財政赤字

法國總理貝胡提出大規模整飭公共財政的最新計畫中，其中建議取消兩個國定假日，預料今秋將在國會掀起激烈反彈。

貝胡這波財政改革措施的減赤金額高達438億歐元（約509億美元），包括對高所得者加稅、2025年起退休金和社福補助凍漲，並考慮出售在企業中持有的官股。

他表示，法國長久以來耽溺仰賴公共支出，如今財政「岌岌可危」，債務每秒增加5,000歐元，若無作為，光是利息支出到2029年恐怕每年就要破千億歐元。

他在巴黎演講時說：「這是懸崖勒馬的最後關頭，如果再不收手，就會被債務壓垮。全國上下必須更努力工作、提升產能，確保全年經濟更加活絡。」

法國政府目標是在2026年把預算赤字縮小到GDP的4.6%，低於今年預估的5.4%，並在2029年前降到歐盟要求的3%以內。

不過，貝胡這套方案未必推得動，由於執政黨在國會並無多數優勢，今年秋季很可能面臨不信任案下台，落得和去年12月遭逼宮的前任總理巴尼耶同樣的下場。

貝胡最新財政與經濟改革重點措施如下：

--除國防外，中央政府支出全面凍結

--2026年起公共部門裁員3,000人，2027年起退休人員僅補足三分之二。

--合併並精簡政府機關，2026年再減1,000至1,500個公務員員額

--地方政府支出削減53億歐元

--社福支出增幅上限降至45億歐元（原規劃100億美元）

--2026年靠凍結社福、退休金及所得稅級距，省下71億歐元

--對高所得者加稅，並打擊富人避稅操作

--取消部分稅負減免和優惠，包括針對部分退休族群的減稅措施

--廢除兩個國定假日

--與工會協商失業給付與勞動法再改革

--減少企業補貼，條件是精簡行政程序

法國每年有 11 個國定假日，其中一半以上和天主教的節日有關，和美國的聯邦假日天數相同，台灣也是11天。英格蘭和威爾斯每年則有 8 天國定假日。

不過，由於法國學校和企業有時也會在國定假日和周末之間上課和上班日休假，影響經濟活動甚鉅，尤其是在5月。

貝胡表示，取消兩天假日將為公共財政帶來「數十億歐元」的提振效果。