快訊

免費貼圖5款！加碼表情貼小傢伙「上廁所、馬賽克必用」 美樂蒂終身免費

沈伯洋父親公司遭陸懲戒 國台辦證實：海關總署已廢止登記註冊

教保困局／幼師加托高薪 教保員卻請假接班同工不同酬

聽新聞
0:00 / 0:00

烏克蘭總理什米哈爾請辭 媒體：內閣最快17日改組

中央社／ 基輔15日專電
烏克蘭總理什米哈爾宣布辭去總理職務。歐新社
烏克蘭總理什米哈爾宣布辭去總理職務。歐新社

烏克蘭總理什米哈爾今日在社群平台Telegram宣布辭去總理職務，總統澤倫斯基隨後提名第一副總理兼經濟部長斯維里登科接任新任總理。烏媒報導指出，烏克蘭國會最快將於17日組成新一屆政府內閣。

什米哈爾（Denys Shmyhal）於辭職聲明中表示：「我已辭去烏克蘭總理一職。」他並感謝總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）過去的信任，以及前線軍人為保衛國家所作的犧牲與奉獻。請辭信署名日期為7月15日。

根據烏克蘭在戰時實施的戒嚴令，總理一旦辭職即觸發內閣總辭程序。烏克蘭媒體《烏克蘭真理報》引述消息人士指出，國會最快將於16日進行總理辭職案表決，並預計於17日表決新內閣人事名單。

報導並指出，現任第一副總理索博利耶夫（OleksiiSoboliev）可望接任經濟部長一職，內閣亦可能出現人事調整，至少五名部長將離任或被更替，但多數成員預料將留任。

報導指出，澤倫斯基評價什米哈爾在政務上的經驗對國防部具有重要價值，未來在內閣改組後，什米哈爾可能轉任國防部長。此外，外界盛傳現任國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）將被派任為駐美國大使。

澤倫斯基稍早宣布，提名現年39歲、現任第一副總理兼經濟部長的斯維里登科（Yuliia Svyrydenko）為新任總理人選。斯維里登科已於日前接受提名。

斯維里登科擁有風險管理碩士學位，自2015年起進入政府體系，曾任經濟發展、貿易與農業部第一副部長，2021年11月起擔任第一副總理。她近期在烏美能源合作方面亦發揮重要作用。

澤倫斯基另闡述未來6個月新政府的施政重點，包括加速國內武器生產、強化無人機供應，以及提升國內經濟潛力等。

總理 烏克蘭 國防部

延伸閱讀

路透：普亭對川普警告不動搖 打算繼續在烏作戰

美下最後通牒！克宮稱川普近期發言「嚴重」 普亭必要時將回應

川普給普丁的50天毀滅倒數？若不達成和平協議就課徵100%次級關稅

美對俄最後通牒 澤倫斯基感謝援烏武器避談制裁

相關新聞

法國總理提議砍國定假日 以挽救財政赤字

法國總理貝胡提出大規模整飭公共財政的最新計畫中，其中建議取消兩個國定假日，預料今秋將在國會掀起激烈反彈。

美印波匈太空人完成任務 搭SpaceX太空船返回地球

搭載美國、印度、波蘭、匈牙利太空人的太空探索科技公司（SpaceX）乘龍號（Crew Dragon）太空船今天在加州外海...

烏克蘭總理什米哈爾請辭 媒體：內閣最快17日改組

烏克蘭總理什米哈爾今日在社群平台Telegram宣布辭去總理職務，總統澤倫斯基隨後提名第一副總理兼經濟部長斯維里登科接任...

日新防衛白皮書 「陸對台軍事施壓增強」

日本防衛大臣中谷元十五日於內閣會議上報告二○二五年版「防衛白皮書」。報告除嚴重關切中國大陸在其西南沿海至太平洋一帶軍事行...

菲總統小馬可仕 最新民眾信任度大幅回彈黃金交叉

根據菲律賓最新6月民調，總統小馬可仕的民眾信任度較5月大幅回升10個百分點，淨信任值5月谷底翻，6月負轉正，形成黃金交叉...

英國防部出包！逾千阿富汗人個資外洩 倫敦恐花60億英鎊提供庇護

針對英國國防部「誤將」數千名申請移居英國的阿富汗人詳細個資洩漏，英國國防大臣希利（John Healey）15日表示，已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。