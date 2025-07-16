烏克蘭總理什米哈爾請辭 媒體：內閣最快17日改組

烏克蘭總理什米哈爾今日在社群平台Telegram宣布辭去總理職務，總統澤倫斯基隨後提名第一副總理兼經濟部長斯維里登科接任新任總理。烏媒報導指出，烏克蘭國會最快將於17日組成新一屆政府內閣。

什米哈爾（Denys Shmyhal）於辭職聲明中表示：「我已辭去烏克蘭總理一職。」他並感謝總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）過去的信任，以及前線軍人為保衛國家所作的犧牲與奉獻。請辭信署名日期為7月15日。

根據烏克蘭在戰時實施的戒嚴令，總理一旦辭職即觸發內閣總辭程序。烏克蘭媒體《烏克蘭真理報》引述消息人士指出，國會最快將於16日進行總理辭職案表決，並預計於17日表決新內閣人事名單。

報導並指出，現任第一副總理索博利耶夫（OleksiiSoboliev）可望接任經濟部長一職，內閣亦可能出現人事調整，至少五名部長將離任或被更替，但多數成員預料將留任。

報導指出，澤倫斯基評價什米哈爾在政務上的經驗對國防部具有重要價值，未來在內閣改組後，什米哈爾可能轉任國防部長。此外，外界盛傳現任國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）將被派任為駐美國大使。

澤倫斯基稍早宣布，提名現年39歲、現任第一副總理兼經濟部長的斯維里登科（Yuliia Svyrydenko）為新任總理人選。斯維里登科已於日前接受提名。

斯維里登科擁有風險管理碩士學位，自2015年起進入政府體系，曾任經濟發展、貿易與農業部第一副部長，2021年11月起擔任第一副總理。她近期在烏美能源合作方面亦發揮重要作用。

澤倫斯基另闡述未來6個月新政府的施政重點，包括加速國內武器生產、強化無人機供應，以及提升國內經濟潛力等。