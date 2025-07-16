日媒：日歐領袖擬締結「競爭力聯盟」 攜手引領國際經濟秩序

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
「讀賣新聞」報導，日本及歐盟擬於23日在東京舉行的日歐峰會上，宣布締結「競爭力聯盟」。圖為歐盟及各國領袖上月出席G7會議。歐新社
「讀賣新聞」報導，日本及歐盟擬於23日在東京舉行的日歐峰會上，宣布締結「競爭力聯盟」。圖為歐盟及各國領袖上月出席G7會議。歐新社

日本歐盟計劃在下周締結「競爭力聯盟」，在經濟安全、貿易及國防工業領域加強合作，攜手領導國際經濟秩序，以回應美國與中國大陸難以預期的變動。

韓媒每日經濟新聞引述日本「讀賣新聞」的15日報導指出，日本與歐盟23日在東京舉行峰會時，將宣布這項計畫。日本首相石破茂、歐盟執委會主席范德賴恩，及歐盟峰會主席柯斯塔（António Costa）都將參與峰會。

日本和歐盟將在共同宣言中，計劃建立日歐「競爭力聯盟」，希望在考量美國與中國大陸的當前局勢下，引領國際經濟秩序。聲明表示：「日本與歐盟堅定共享某些價值與原則，像是法治及自由貿易」，「合作的重要性正空前上升」。中國近期正藉由規範稀土出口，增強貿易管制，川普政府也正以高關稅政策傷害國際貿易秩序。

此外，日歐也將支持對穩定液化天然氣（LNG）供應的投資，以強化戰略性物資的供應鏈，並加強能源安全，同時增進國防工業合作，以提振對先進科技的使用。

歐盟 日本

延伸閱讀

日本防衛白皮書示警 陸軍事活動恐嚴重影響安全

歐盟揪伴對抗美關稅 擴大接觸加拿大、日本等同受影響國家

稅率遭提高至30%！川普公布第四波關稅名單 歐盟不滿發聲

川普祭出25%關稅 日相怒說一句話

相關新聞

日新防衛白皮書 「陸對台軍事施壓增強」

日本防衛大臣中谷元十五日於內閣會議上報告二○二五年版「防衛白皮書」。報告除嚴重關切中國大陸在其西南沿海至太平洋一帶軍事行...

日媒：日歐領袖擬締結「競爭力聯盟」 攜手引領國際經濟秩序

日本及歐盟計劃在下周締結「競爭力聯盟」，在經濟安全、貿易及國防工業領域加強合作，攜手領導國際經濟秩序，以回應美國與中國大...

菲總統小馬可仕 最新民眾信任度大幅回彈黃金交叉

根據菲律賓最新6月民調，總統小馬可仕的民眾信任度較5月大幅回升10個百分點，淨信任值5月谷底翻，6月負轉正，形成黃金交叉...

英國防部出包！逾千阿富汗人個資外洩 倫敦恐花60億英鎊提供庇護

針對英國國防部「誤將」數千名申請移居英國的阿富汗人詳細個資洩漏，英國國防大臣希利（John Healey）15日表示，已...

日本防衛白皮書仍「列獨島為領土」 南韓政府抗議：要求立即撤回

日本發表防衛白皮書，內容將竹島（南韓稱獨島）列為日本領土，引發南韓政府抗議，國防部、外交部都召見日方代表，要求日本政府立...

日本防衛白皮書！大陸加劇軍事活動 日防相：不允許武力片面改變現狀

日本防衛大臣中谷元今天表示，中國急速增強軍力，擴大並加劇軍事活動。防衛省絕不容許任何主體試圖以武力片面改變現狀，會懷抱迫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。