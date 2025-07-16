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日新防衛白皮書 「陸對台軍事施壓增強」

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
日本防衛省11日發布影像，顯示一架中國殲轟-7軍機飛近在東海執行任務的日本航空自衛隊偵察機。（法新社）
日本防衛省11日發布影像，顯示一架中國殲轟-7軍機飛近在東海執行任務的日本航空自衛隊偵察機。（法新社）

日本防衛大臣中谷元十五日於內閣會議上報告二○二五年版「防衛白皮書」。報告除嚴重關切中國大陸在其西南沿海至太平洋一帶軍事行動的快速增加，還點名陸俄聯合行動、兩岸關係的日益緊張及來自北韓的威脅，均對日本構成嚴重的安全隱憂。

這份長達五三四頁的報告提到，大陸軍艦過去三年穩定加快在太平洋的推進，通過日本西南海域的頻率增加兩倍，包含台灣與日本那國島之間的海域。北京日益頻繁向太平洋派遣航艦，凸顯有意發展遠洋海權；透過複雜飛行航線與編隊，頻繁派遣轟炸機在太平洋進行長程飛行，試圖展現在日本周邊的存在並強化作戰能力。

談到北京在台海軍演，報告稱「在引發灰色地帶的行動中，中國更重視海警的角色」。大陸在總統賴清德就職後，馬上展開「聯合利劍二○二四年Ａ」軍演，雙十節後又展開「聯合利劍二○二四年Ｂ」軍演。

這些軍演特點有三：第一是針對「台灣有事」的訓練「實戰化」，其二是將演習「宣傳化」，其三是部署與軍演的「常態化」。目的除批評賴清德政府，還要牽制美國，並採取軟硬兼施的作法；軍事行動的強硬路線，以及促進兩岸經濟關係為主的穩健路線並行，企圖分化台灣社會、孤立賴政府。

白皮書表示，共軍強化對台灣的軍事壓力，意味著試圖以武力片面改變現狀，可能連帶導致印度太平洋地區的安全保障環境不穩定化，引起憂慮，因此日本有必要持續注視共軍動向。

報告也說，隨著美國總統川普聚焦於強化美國經濟與安全，日本與其他美國盟友面臨在區域和平穩定上扮演更重要角色的期待。

日本防衛省日前指出，中共軍機「異常接近」日本航空自衛隊偵察機。中國國防部則表示行動正當，並稱日方艦機「對中方抵近偵察滋擾」，是造成中日海空安全風險的根源，企圖合理化中國軍機異常接近。

中谷元在內閣會議後的記者會上明確反駁中國的說法。他表示，「中國方面稱自衛隊的飛行，是導致事件發生的原因，這種說法完全不成立」。

他強調，自衛隊向來依照規定行動，適切地進行警戒監視任務。他並批評中國軍機接連出現「異常接近」的行為，表示這種情況令人憂心，「已經正式向中方強烈要求防止類似事件再次發生」。

軍演 日本 國防 共軍 兩岸關係 中國海警船

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