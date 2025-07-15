快訊

美股早盤漲跌互見 晶片類股亮眼！輝達飆4%、台積電ADR漲3%

美印波匈太空人完成任務 搭SpaceX太空船返回地球

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

搭載美國、印度、波蘭、匈牙利太空人的太空探索科技公司（SpaceX）乘龍號（Crew Dragon）太空船今天在加州外海濺落，完成為期20天的「公理4號任務」。

綜合法新社與路透社報導，公理4號任務（Axiom Mission 4，Ax-4）成員搭乘的乘龍號於美東時間14日上午7時15分（台灣時間14日下午7時15分）脫離國際太空站（ISS），展開為期22.5小時的返航旅程，並於美東時間15日上午5時31分（台灣時間15日下午5時31分）濺落太平洋。

任務指揮官惠特森（Peggy Whitson）在太空船濺落加州聖地牙哥（San Diego）外海後說道：「感謝給我們這趟美好的旅程…很高興能夠回來。」

惠特森曾是美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人，目前任職於私人太空基礎設施開發商公理太空公司（Axiom Space）。

與她一同返航的還有印度籍駕駛員舒克拉（Shubhanshu Shukla），以及2位任務專家波蘭的烏茲南斯基－維斯涅夫斯基（Slawosz Uznanski-Wisniewski）和匈牙利的卡普（Tibor Kapu）。

公理太空是一家私人公司，專門安排前往國際太空站的任務，服務對象包括富裕的太空旅客，也包括如本次由各國政府資助的太空人。

對於3位非美籍太空人來說，這次任務象徵著各自國家在睽違數十年後，重返載人太空飛行的行列。

他們於6月25日自甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射升空，展開為期兩週半的任務，期間共進行約60項科學實驗，其中包括對微藻、生菜種子發芽進行研究，以及對俗稱「水熊蟲」（Water Bears）的微小緩步動物在太空環境下的適應和承受能力進行研究。

美國 波蘭 太空人

延伸閱讀

全國火箭競賽7/25-27屏東牡丹旭海登場 推動台灣太空發展新基地

SpaceX星鏈進軍越南 年底有望展開服務

首屆台灣盃火箭競賽 屏縣府7/26同步直播

大陸太空貨船「神舟九號」裝載6.5噸物資 今晨順利升空

相關新聞

菲總統小馬可仕 最新民眾信任度大幅回彈黃金交叉

根據菲律賓最新6月民調，總統小馬可仕的民眾信任度較5月大幅回升10個百分點，淨信任值5月谷底翻，6月負轉正，形成黃金交叉...

英國防部出包！逾千阿富汗人個資外洩 倫敦恐花60億英鎊提供庇護

針對英國國防部「誤將」數千名申請移居英國的阿富汗人詳細個資洩漏，英國國防大臣希利（John Healey）15日表示，已...

日本2025新版防衛白皮書內容曝光 稱大陸環台演習預演武統台灣

日本防衛省今天公布新版防衛白皮書，書中指出，中國可能正在為「武力統一台灣的軍事行動」做準備，並提及中國可能在灰色地帶藉由...

日本防衛白皮書仍「列獨島為領土」 南韓政府抗議：要求立即撤回

日本發表防衛白皮書，內容將竹島（南韓稱獨島）列為日本領土，引發南韓政府抗議，國防部、外交部都召見日方代表，要求日本政府立...

日本防衛白皮書！大陸加劇軍事活動 日防相：不允許武力片面改變現狀

日本防衛大臣中谷元今天表示，中國急速增強軍力，擴大並加劇軍事活動。防衛省絕不容許任何主體試圖以武力片面改變現狀，會懷抱迫...

日本2025新版防衛白皮書出爐 揭大陸對台軍演三大特徵

日本防衛大臣中谷元今天在內閣會議報告2025年版防衛白皮書。書中指出，中國對台軍演有實戰化、宣傳化，以及常態化3大特色，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。