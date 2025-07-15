美印波匈太空人完成任務 搭SpaceX太空船返回地球

搭載美國、印度、波蘭、匈牙利太空人的太空探索科技公司（SpaceX）乘龍號（Crew Dragon）太空船今天在加州外海濺落，完成為期20天的「公理4號任務」。

綜合法新社與路透社報導，公理4號任務（Axiom Mission 4，Ax-4）成員搭乘的乘龍號於美東時間14日上午7時15分（台灣時間14日下午7時15分）脫離國際太空站（ISS），展開為期22.5小時的返航旅程，並於美東時間15日上午5時31分（台灣時間15日下午5時31分）濺落太平洋。

任務指揮官惠特森（Peggy Whitson）在太空船濺落加州聖地牙哥（San Diego）外海後說道：「感謝給我們這趟美好的旅程…很高興能夠回來。」

惠特森曾是美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人，目前任職於私人太空基礎設施開發商公理太空公司（Axiom Space）。

與她一同返航的還有印度籍駕駛員舒克拉（Shubhanshu Shukla），以及2位任務專家波蘭的烏茲南斯基－維斯涅夫斯基（Slawosz Uznanski-Wisniewski）和匈牙利的卡普（Tibor Kapu）。

公理太空是一家私人公司，專門安排前往國際太空站的任務，服務對象包括富裕的太空旅客，也包括如本次由各國政府資助的太空人。

對於3位非美籍太空人來說，這次任務象徵著各自國家在睽違數十年後，重返載人太空飛行的行列。

他們於6月25日自甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射升空，展開為期兩週半的任務，期間共進行約60項科學實驗，其中包括對微藻、生菜種子發芽進行研究，以及對俗稱「水熊蟲」（Water Bears）的微小緩步動物在太空環境下的適應和承受能力進行研究。