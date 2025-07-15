菲總統小馬可仕 最新民眾信任度大幅回彈黃金交叉

根據菲律賓最新6月民調，總統小馬可仕的民眾信任度較5月大幅回升10個百分點，淨信任值5月谷底翻，6月負轉正，形成黃金交叉；但副總統薩拉．杜特蒂仍是受較多民眾信任的高階政府官員。

根據菲律賓民調機構「社會氣象站」（SWS）今天公布6月份調查，48%民眾對小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）「相當信任」、21%「無法決定」、30%「有一點信任」，因此淨信任值為+18。

5月民調結果僅有38%「相當信任」小馬可仕，21%「無法決定」，39%的民眾「有一點信任」，淨信任值為-1。

民調結果顯示，自去年7月以來，小馬可仕的民眾信任度節節下滑；今年4月是他的民眾信任度谷底，當時「相當信任」的民眾占36%，「有一點信任」的民眾占40%，淨信任值-4；值得注意的是，6月調查中，受訪者回答「相當信任」的比例較5月大幅回彈10個百分點，淨信任值連續2個月翻揚，且於6月份轉正，形成黃金交叉。

這份調查是於6月25日至29日進行，有1200名成年菲律賓人受訪，誤差值為正負3%，由菲律賓智庫Stratbase研究所委託進行。

由於回答「不知道」或拒答者被排除，因此民調比率總和不一定是100%。

Stratbase負責人曼希特（Dindo Manhit）今天在一份聲明中說，小馬可仕民眾信任度大幅提升，顯示民眾對他的政府重拾信心。

曼希特說明，小馬可仕必須維持民眾的信心評價，因為這是政治能否穩定、治理能否有效的指標。

另一方面，這份民調顯示，有61%的民眾「相當信任」薩拉（Sara Duterte），14%「無法決定」，23%僅「有一點信任」，淨信任值為+38。

在5月時，有60%民眾「相當信任」薩拉，16%「無法決定」、23%「有一點信任」，淨信任值為+37。

小馬可仕與薩拉在2022年的總統大選期間本為競選搭擋，但選後因政治利益與立場分歧而漸行漸遠，去年11月正式決裂。菲律賓將於2028年舉行下一屆總統大選，這兩個家族料會成為競爭對手。

薩拉正因貪汙和圖謀暗殺小馬可仕等指控，面對國會彈劾。她的父親前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）也因任內掃毒行動引起的違反人權指控，被送到設於荷蘭海牙（The Hague）的國際刑事法院（ICC）候審。