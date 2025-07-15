英國防部出包！逾千阿富汗人個資外洩 倫敦恐花60億英鎊提供庇護

針對英國國防部「誤將」數千名申請移居英國的阿富汗人詳細個資洩漏，英國國防大臣希利（John Healey）15日表示，已有900名阿富汗人與3600名家庭成員依據秘密重新安置計畫來到英國。

希利表示，當時一名官員傳遞一封電子郵件，導致約150名申請重新安置計畫（ARP）的阿富汗人姓名慘遭外流。實際上，這封電子郵件包含近1.9萬名申請ARP的阿富汗人姓名。

由於記者發現這起洩密事件，法院隨即下令禁止報導，共8個組織與記者被要求不要報導該事件，而禁令也已經下達兩年。

希利說，目前已擬定計畫，用於轉移身陷特別危險的阿富汗人，該計畫稱為「阿富汗應變路線」（Afghan Response Route, ARR）。目前約3000人受ARR保護，在進入英國前已接受嚴格的安檢，並納入公開發布的阿富汗入境者總人數中。

他表示已對該計畫進行審核，報告顯示神學士政府能對最初洩密案中的阿富汗人進行報復的風險有限；但也說神學士可能已掌握這些人資訊。ARR是一項極其重要的干預措施，能因應潛在風險。

目前約有900人按計畫來到英國或過境英國，還包括3600名家庭成員。該計畫已耗資4億英鎊，而將所有計畫的難民由阿富汗遷至英國的總成本約在55億至60億英鎊。國防部也嘗試聯繫所有受資料外洩影響的人員，並向他們發出警告。他也坦言，目前無法聯繫所有人，但任何認為自己遭外流的人可上國防部網頁找尋協助資訊。