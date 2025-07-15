日本2025新版防衛白皮書內容曝光 稱大陸環台演習預演武統台灣

日本防衛省今天公布新版防衛白皮書，書中指出，中國可能正在為「武力統一台灣的軍事行動」做準備，並提及中國可能在灰色地帶藉由海警局封鎖海域，意圖在美國尚未決定是否軍事介入之前，迅速發動全面入侵。

日本防衛省每年推出防衛白皮書，防衛大臣中谷元15日在內閣會議報告2025年版防衛白皮書，新版防衛白皮書內容是2024年4月起到2025年3月的主要動向。

白皮書指出，中國正在加強在台灣周邊的軍事行動。根據台灣國防部發表數據，自2020年9月以來，中國軍機進入台灣周邊空域的次數不斷增加。2021年為970多架次，2022年與2023年皆超過1700架次，到了2024年來到3000架次以上。

軍機種類過去為戰鬥機與轟炸機，從2021年起，也包括攻擊直升機、空中加油機，以及無人機等。在台灣周邊海域被確認的中國艦艇數量也在增加。2023年為1900艘，到了2024年增至約2500艘。

此外，自2022年8月以來，中國多次在台灣周邊海空域進行軍事演習。2022年8月2日，時任美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國宣布設定圍繞台灣的6個演習海域。8月4日，中國發射9枚彈道飛彈，其中5枚落入日本專屬經濟區（EEZ），還有一枚落在與那國島約80公里外海域，這是中國飛彈落點距離日本領土最近的一次。

自從那次以後，中國分別又在2023年4月及8月、2024年5月及10月，以及2025年4月，在台灣周邊海空域實施軍演。

白皮書表示，據信中國軍隊在台灣周邊展開的演習內容，可能包含演練對台灣進行侵略作戰，為實現統一所需的軍事作戰行動。

在2024年5月的演習中，中國首次公布中國海警在台灣東部海域活動；在2024年10月的演習中，中國海警船更環繞台灣一圈，顯示海警活動擴大，中國正試圖製造所謂的「灰色地帶事態」。此外，中國透過在台灣周邊一系列活動，意圖讓解放軍在該地區的常態活動成為既定事實，同時也被認為是在提高實戰能力。

白皮書表示，隨著中國軍事活動日益活躍，無法排除兩岸軍事緊張升高的可能性。「台灣局勢的穩定，不僅對我國的安全保障至關重要，對國際社會的穩定也具有重大意義，因此有必要以更高的緊張感，持續關注情勢發展」。

白皮書也指出，根據報導，台灣國防部於2024年8月向立法院提交的非公開報告表示，中國目前雖然不具備全面侵台的能力，但軍事威嚇與封鎖成為對台行動的主要選項。

另外，「封鎖」被認為是中國為了統一對台灣施加壓力的重要手段之一，中國在台灣周邊海空域的軍演中，也包括了對封鎖的演練。中共在2024年5月軍演劃設的演習區域，呈現包圍台灣的態勢；同年10月的軍演同樣劃設包圍台灣的演習區域，演習內容包括對台灣「重要港口與地區的封鎖與管制」，同時由海警局船隻環繞台灣巡邏。

白皮書表示，中國的封鎖台灣作戰，可能考慮以執法機構海警局作為前線部署，藉由灰色地帶進行封鎖，以此避開美國等第三國的軍事介入。中國也可能意圖在美國介入之前，迅速轉為對台侵略作戰。

白皮書指出，中國海警局的行動不僅出現在台灣周邊，也出現在沖繩縣尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊的海空域。由於此類行動未達軍事衝突的程度，使得美軍和自衛隊難以介入。防衛省認為，中國正是了解到這種情況，因此企圖提升在灰色地帶的作戰能力。

白皮書提到，今年3月新設「統合作戰司令部」，主要目的就是強化對「灰色地帶事態」這類既非和平、也非戰爭的情況，以及「混合戰」（hybridwarfare）等新型態威脅，給予迅速且準確的回應。