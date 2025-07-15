日本防衛白皮書！大陸加劇軍事活動 日防相：不允許武力片面改變現狀

日本防衛大臣中谷元今天表示，中國急速增強軍力，擴大並加劇軍事活動。防衛省絕不容許任何主體試圖以武力片面改變現狀，會懷抱迫切感徹底強化防衛力，以冷靜且堅定的態度加以應對。

中谷元今天在內閣會議報告2025年版防衛白皮書，會後做了以上的表示。

防衛白皮書指出，共軍去年多次侵犯日本領空、航空母艦靠近日本領海的海域，「這是前所未見的最大戰略性挑戰」，強調要透過加強國力，以及與同盟國及同志國（理念相近國家）合作因應。

白皮書表示，過去30多年期間，中國持續在缺乏透明度的情況下，不斷高水準提高國防預算，並以核武、飛彈戰力、海上與空中戰力為中心，在質與量上，廣泛且迅速地強化戰力。中國在包括尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊的東海、日本海，以及第一島鏈外側的西太平洋等日本周邊地區，持續加強軍事活動。

「去年8月共軍軍機侵犯領空，9月共軍海軍航空母艦航行至接近日本領海的海域。中國活躍的軍事活動可能對日本安全造成嚴重影響。今年5月，中國海警船在尖閣諸島周邊侵入日本領海，搭載的直升機更起飛侵犯日本領空。中國持續在尖閣諸島周邊地帶，企圖以武力片面改變現狀，引發嚴重關切。」

白皮書指出，在南海地區，中國抱持不符合現行海洋法秩序的主張，持續強化活動並推動軍事據點化。這是以武力片面改變現狀，並使其成為既定事實的行為，日本對此深感憂心。

白皮書稱，在與俄羅斯關係方面，中國進一步加強與俄羅斯合作，包括聯合軍事行動。中國與俄羅斯軍機在日本周邊實施聯合飛行，以及艦艇的聯合航行，這些反覆的聯合行動，有對日本進行軍事示威的明確意圖，對日本的安全保障形成重大隱患。

此外，日本防衛省日前指出，中共軍機「異常接近」日本航空自衛隊偵察機。中國國防部表示行動正當，並稱日方艦機「對中方抵近偵察滋擾」，是造成中日海空安全風險的根源，企圖合理化中國軍機異常接近。

中谷元在內閣會議後的記者會上明確反駁中國的說法。他表示，「中國方面稱自衛隊的飛行，是導致事件發生的原因，這種說法完全不成立」。

他強調，自衛隊向來依照規定行動，適切地進行警戒監視任務。他並批評中國軍機接連出現「異常接近」的行為，表示這種情況令人憂心，「已經正式向中方強烈要求防止類似事件再次發生」。