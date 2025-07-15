日本防衛白皮書仍「列獨島為領土」 南韓政府抗議：要求立即撤回

日本發表防衛白皮書，內容將竹島（南韓稱獨島）列為日本領土，引發南韓政府抗議，國防部、外交部都召見日方代表，要求日本政府立即撤回此主張。

南韓外交部今天以發言人名義，就日本防衛白皮書內容發表評論，「獨島在歷史、地理及國際法上都明確為南韓固有領土，對日本政府透過防衛白皮書提出不當領土主張表示強烈抗議，要求即刻撤回」。

評論也再次強調，無論日本政府對獨島如何主張主權，都改變不了獨島屬於南韓領土的事實，南韓政府會強硬應對日本針對獨島問題的挑釁。

為此，南韓國防部召見日本駐韓防衛官井上博文，外交部召見日本駐韓大使館代理公使井關義足，表達嚴正抗議。據韓聯社報導，韓方在會談中也對日本政府發布「兒童版防衛白皮書」，散播獨島為日本固有領土的「歪曲主張」表達抗議。

日本防衛省從2021年開始在網站上提供兒童版防衛白皮書，今年則首次以紙本形式發送給各小學。

日本政府從2005年起，連續21年在防衛白皮書中提及獨島主權相關問題，今年的白皮書中提到「屬於我國（日本）固有領土的北方領土與竹島（獨島）仍存在領土問題」。

雖然領土問題未解決，今年的日本防衛白皮書中連續第2年將南韓定義為必須共同因應多項問題的夥伴，也是必須合作的重要鄰國。就與南韓的安保合作相關技術，雖然內容頁數較去年減少約1頁，但內容大致相同。

防衛白皮書也指出北韓對日本安全構成「比以往更嚴重、更緊迫的威脅」，沿用去年敘述，並重點探討了北韓派兵至烏克蘭等與俄羅斯的合作問題。