日本2025新版防衛白皮書出爐 揭大陸對台軍演三大特徵

日本防衛大臣中谷元今天在內閣會議報告2025年版防衛白皮書。書中指出，中國對台軍演有實戰化、宣傳化，以及常態化3大特色，目的包括批評賴清德政府、牽制美國，以及透過軍事施壓與經濟合作並行，進一步孤立賴政府，日本必須持續關注。

白皮書詳細說明中國在台灣周邊的軍事演習行動，分析稱，「在引發灰色地帶事態的行動中，中國更加重視海警的角色」。中國於2024年5月首次宣布海警局參與軍演，同年10月，海警船更繞行台灣一圈。

白皮書指出，中國近年積極加強在台灣周邊的軍事行動，到了2024年，此一趨勢不僅沒有改變，反而更加強化。例如，中國在總統賴清德於2024年5月就任後，立即展開「聯合利劍2024A」大規模軍演，雙十節之後也展開「聯合利劍2024B」演習。

白皮書指出，中國軍隊在台灣周邊行動的特點可歸納為3點，一是針對「台灣有事」進行訓練的「實戰化」，二是透過演習進行宣傳的「宣傳化」，三是持續部署與軍演的「常態化」。

實戰化方面，值得關注的是，在聯合利劍演習中，實施了對台灣主要城市、港灣的精準攻擊聯合作戰訓練、封鎖台海空域的聯合封鎖演練，以及中國海警局配合軍演的同步執法訓練。尤其在封鎖台海空域方面，中國正在逐步擴大演習區域。

宣傳化方面，中國媒體大量播放軍演畫面，且有中國軍事研究機構學者進行內容與目的解說，主張軍演合法性。中國國防部發言人則是公開批評賴清德政府，並提及和平統一。

其中，宣傳畫面的影片使用3D動畫營造彷彿實彈演習的效果。中國方面積極發布這些訊息，意圖對台灣與國際社會施加壓力，同時宣稱軍演不針對平民，以強化行動的正當性。

白皮書指出，中國對台軍演的目的有3。其一，強力批評被視為比蔡英文政府台獨色彩更濃的賴清德政府。其二，牽制與台灣強化安全保障關係的美國。其三，採取軟硬兼施的作法，軍事行動的強硬路線，以及促進兩岸經濟關係為主的穩健路線並行，企圖分化台灣社會，進而孤立賴清德政府。

白皮書表示，共軍強化對台灣的軍事壓力，意味著試圖以武力片面改變現狀，可能連帶導致印度太平洋地區的安全保障環境不穩定化，引起憂慮，因此日本有必要持續注視共軍動向。