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遭夾擊？貝東塔與柬國邊境錄音外流 泰國反貪腐委員會啟動調查

中央社／ 曼谷15日專電
泰國總理貝東塔。路透
泰國總理貝東塔。路透

泰國總理貝東塔柬埔寨前總理洪森關於兩國邊境的錄音外流，貝東塔因此遭到憲法法庭調查並停職，國家反貪腐委員會也同意成立調查小組，調查貝東塔是否違反道德倫理標準及違法。

在貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）和洪森（HunSen）的錄音外流後，36名參議員向憲法法庭檢舉貝東塔，要求憲法法庭解除貝東塔總理職務，憲法法庭9名大法官7月1日匿名投票決定接受參議員的檢舉案，並先暫停貝東塔的總理職務。

參議員除了向憲法法庭檢舉外，也同時向國家反貪腐委員會檢舉貝東塔，參議員指控貝東塔嚴重違反倫理標準，並可能構成蓄意違憲或違法行為。

曼谷郵報（Bangkok Post）和民族報（The Nation）報導，國家反貪腐委員會已同意對此事件展開初步調查，並同意成立調查小組，要求相關官員查明事實。

調查小組的任務包括將外洩的通話內容轉錄成文字、提供準確的外語翻譯、訪談相關證人，並審閱相關法律先例。

調查小組完成調查後，會將報告送交反貪腐委員會審查，如果委員會認為證據足以支持參議員的指控，將會把報告送交檢察總長辦公室，由檢方起訴貝東塔。

泰國和柬埔寨的軍人5月28日在泰柬邊境上的主權爭議區域發生衝突，造成1名柬埔寨士兵身亡，兩國因此爭執不斷。雖然泰國政府官員試圖降低衝突，但軍方態度強硬，雙方在6月14和15日針對邊境爭議談判，但未達成結論。

洪森與貝東塔15日的一段通話錄音接著被洩露到網路上，在這段外流錄音片段中，貝東塔稱呼洪森「叔叔」，她對洪森表示，她在國內面臨壓力，要洪森不要聽「對立面」的說法，這些「對立面」的人只是想耍帥。她所稱的對立面包括泰國一位知名邊境部隊司令。

憤怒的民眾要求貝東塔辭職下台，以「為泰黨」（Pheu Thai）為首的執政聯盟中，第二大黨「泰自豪黨」（Bhumjaithai）退出聯合政府，「泰自豪黨」所屬的所有部長向總理遞交辭呈；在野黨第一大黨「人民黨」（People's Party）則呼籲貝東塔解散眾議院舉行大選。

貝東塔 總理 洪森 泰國 柬埔寨 憲法法庭

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