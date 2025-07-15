日本防衛白皮書示警 中國軍事活動恐嚴重影響安全

日本今天在年度威脅評估報告中提到首起經證實的中國軍機入侵日本領空事件，並指稱中國日益強化的軍事活動可能「嚴重影響」日本安全。

法新社報導，日本防衛省在這份白皮書中表示，中國正在日本周圍全區加強活動。

報告指出，去年8月一架中國軍機進入日本領空；接著在9月，一艘中國航空母艦和兩艘海軍艦艇在台灣附近的兩座日本島嶼之間航行。

報告提到，中國軍方「製造一種可能嚴重影響日本安全的情勢」，重申稍早有關中國行動引發「嚴重關切」的說法。

這份報告也再次提到去年版本的說法，認為中國軍事野心對日本和全球構成「前所未見且最大的戰略挑戰」。

日方上週說，中國戰鬥機在東海上空飛行，一度距離日本航空自衛隊飛機僅約30公尺。

根據日方說法，中國海警船去年有355天航行在尖閣諸島（釣魚台列嶼）海域外側鄰接區，刷新紀錄。

日本上月也表示，兩艘中國航空母艦首次同時在太平洋航行，包括在日本經濟海域。中方則稱之為「例行訓練」。

報告提到，中國也與俄羅斯執行聯合演習，「顯然意在向日本展示武力」。

報告重申，北韓的活動「對日本國家安全構成比以往任何時候都更加嚴重且迫切的威脅」。

日本首相石破茂內閣今天上午通過這份白皮書。

日本正逐年增加國防開支，以達到北大西洋公約組織（NATO）所訂下約占國內生產毛額（GDP）2%的標準。

日本也正強化與美國和美國其他區域盟友的軍事關係，好讓美日部隊更能靈活因應中國犯台等威脅。