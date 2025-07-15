印度外長時隔5年訪中：解決邊境摩擦是互信基礎

（德國之聲中文網）印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）週一在北京先後會見了中國國家副主席韓正和外長王毅。這是他5年來第一次造訪中國；蘇傑生表示，解決中印邊境的摩擦並維持和平，是兩國互信的基礎。

路透社報導，蘇傑生說中印兩國過去9個月內在實現關係正常化上取得「良好進展」，重要的是兩國繼續推動邊境爭端緩解、撤軍，並且應避免具限制性的貿易措施和壁壘。

據《印度快報》等印媒引述，蘇傑生表示：「我們今天所面臨的國際局勢非常複雜，印度和中國身為鄰國和主要的經濟體，公開交換意見和觀點非常重要。」

蘇傑生也在X平台發文稱注意到兩國關係有改善，「相信此次出訪也會繼續保持這樣的正面發展」。

王毅則提到兩國領袖去年在俄羅斯喀山的會晤。根據中國外交部聲明，王毅稱雙方當時達成了重要共識，「為中印關係改善和發展指明方向……中印關係保持改善發展勢頭，來之不易，值得珍惜」。

王毅還表示，中國將加強跟印度的溝通協調，「共同維護多邊貿易體制、全球產供鏈穩定和開放合作的國際環境」。

中印關係在2020年急轉直下，當時雙方軍隊在喜馬拉雅山區的加勒萬河谷（Galwan Valley）爆發了40多年來最血腥的武裝衝突，此後兩國軍事對峙達4年。直到去年10月，中國國家主席習近平和印度總理莫迪出席喀山金磚峰會時，在場邊舉行5年首次正式會談，兩國關係逐漸解凍。

今年6月，印度防長辛格（Rajnath Singh）在青島參加上海合作組織（SCO）會議時，曾與中國防長董軍會面。會後印方發聲明表示，針對邊境爭端應尋求永久的解決方案。

蘇傑生此行將出席上合組織在天津舉辦的外長會。上合組織包含10個成員國，中國將之定位為與西方聯盟抗衡的力量，持續推動成員國在安全、貿易和科學等領域加深合作。不過，印度同時也加入了西方主導的同盟，包含四方安全對話（QUAD），成員國包含印度、美國、日本和澳洲。

除了邊境爭端，中印之間也存在其他分歧。流亡印度的第14世達賴喇嘛本月初在達蘭薩拉度過90歲生日，宣布將延續轉世制度，按照歷史傳統尋訪、認證，「任誰皆不具備認證轉世的正當性，這一原則永遠不會改變！」

印度議會與少數民族事務部長李繼竹（Kiren Rijiju）也表態支持達賴喇嘛的傳統轉世制度：「沒人有權干涉或決定達賴喇嘛尊者的繼任者是誰，只有他本人或他的機構有權做此決定。」

對此，中國外交部發言人毛寧7日要求印度「認清十四世達賴的反華分裂本質」，並避免為此破壞中印關係。

13日，中國駐印度使館發言人Yu Jing在X平台發文，批評有些戰略與學界人士針對達賴喇嘛轉世發表了「不當言論」、跟印度政府的官方立場背道而馳。該貼文以拼音Xizang來稱呼西藏，而非國際上一般使用的Tibet一詞，並把西藏議題形容為「中印關係之中的一根刺......打西藏牌，必會自討苦吃。」

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