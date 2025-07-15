台灣將領戲稱「兩岸開戰躲山裡」登外媒！漢光演習被評「無濟於事」

每日電訊報14日以「在台灣被遺忘的前線：世上再多防禦演習也可能無濟於事」為題報導，在中國大陸軍事威脅升高之際，台灣於金門展開史上最大規模演習，然而對當地士兵與居民而言，這場演習的實際效用卻存疑。

國防部9日起至18日展開漢光41號演習，這次演習在規模與時長均創下新紀錄，不僅動員超過2萬2000名後備軍人，時程也倍增到10天。

每日電訊報出動亞洲特派員曼德爾森（Allegra Mendelson）前往金門採訪漢光演習實彈演練，並在報導指出，2025年漢光演習以金門地區格外重要，因為該島距離中國僅兩公里，長年被稱為台灣的前線。金門今年的演習規模也是歷年之最，全島3000名駐軍全數參與。

但是，報導描述，包括駐軍在內的金門居民認為，「前線」這個稱號現在可能已不再適用。面對擁有世上部分最先進武器的中國，若北京想攻打台灣，完全可以直搗黃龍，直接襲擊首都台北。

每日電訊報指出，金門當地居民不認為演習有多大效用。報導引述在金門縣政府工作的Wang Song-Wei表示：「我跟一名將領開玩笑時，他說如果真的打起來，他們會動員部隊躲進山裡，這樣才能避免戰事升高，盡量減少金門的破壞。」

過去金門島曾駐有約10萬兵力，如今僅剩約3000兵力，面對中國逾200萬的軍力，這顯然遠遠不足以防禦。報導引述立法委員陳玉珍解釋，金門兵力減少，比較不會成為目標。

每日電訊報形容，現在的金門也和外界對於前線的想像相去甚遠。舊軍營改為博物館、砲彈成為觀光展示，老舊戰車則被棄置戶外，任憑鏽蝕風化。這些都加劇金門的最大劣勢，一旦爆發戰爭，這裡基本上只能自力救濟。

每日電訊報引述陳玉珍表示，台灣國防部的官方態度是，一旦金門遇襲，當地居民必須自行獨立作戰。這樣的看法也受到島上多數居民認同。

報導提到，受訪的Wang Song-Wei認為，今年漢光演習規模和時程創紀錄，其中一個可能原因是台灣總統賴清德想對美國釋出訊號。

儘管北京入侵的威脅籠罩台北，但根據一名當地居民描述，對金門人而言，他們不相信中國會攻擊「自己人」。

金門與中國廈門最為接近，報導形容，沒有人比中國國家主席習近平更了解這一點，習近平曾在1980年代擔任廈門副市長。