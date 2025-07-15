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印航171空難初步調查公布 印度、南韓下令檢查波音燃油開關鎖

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張取自社群媒體的照片顯示，印度航空註冊編號為「VT-ANB」的波音787夢幻客機4月27日飛越日本東京。該架飛機於6月12日失事墜毀。路透 / Koki Takagi
這張取自社群媒體的照片顯示，印度航空註冊編號為「VT-ANB」的波音787夢幻客機4月27日飛越日本東京。該架飛機於6月12日失事墜毀。路透 / Koki Takagi

印度航空171號班機空難的初步調查報告日前出爐，顯示該架波音787夢幻客機起飛後不久，2具引擎燃油供應即遭切斷，引發外界對燃油開關鎖的高度關注。路透報導，印度當局14日下令各家航空公司檢查旗下多款波音飛機的燃油開關，南韓也表示，將實施類似的檢查措施。

印度航空事故調查局（AAIB）公布的初步調查報告指出，失事飛機起飛後不久，2具引擎的燃油開關幾乎同時從運行模式切換至關閉。報告也提到，美國聯邦航空總署（FAA）曾於2018年非強制性地建議營運業者，檢查包括787型飛機在內的多款波音機型燃油切斷開關的鎖定功能，確保它不會被意外觸動。

儘管波音公司及FAA近日已私下通知其他航空公司與監管機構，波音飛機上的燃油開關鎖安全無虞、無須再檢查，印度與南韓仍決定主動檢查。

印度民航總局（DGCA）表示，在多家印度與國際航空公司陸續自主開始檢查後，他們已下令調查787與737在內多款波音機型的燃油開關鎖。由於DGCA負責監管全球第三大、且成長最快的民航市場，且印度前四大航空公司中，就有三家使用波音機型，此舉對波音公司帶來更大壓力。

南韓國土交通部發言人表示，韓方的檢查將依據FAA在2018年的建議進行，但未公布具體時程。FAA尚未回應路透的詢問。部分其他國際航空公司也在評估自行檢查，或已開始執行。

知情人士向路透表示，印度航空集團已於上周末開始檢查旗下波音787與737機隊的燃油開關鎖，還沒發現問題。該人士補充，印航約有一半的787飛機，以及幾乎全部的737飛機已完成檢查，整體作業預計將在一至兩天內完成。

空難初步調查報告也指出，因FAA在2018年發出的通告並非強制要求，印度航空當時沒有執行檢查。維修記錄則顯示，失事飛機的推力閥控制模組（包含燃油開關）曾於2019年與2023年更換。

這起空難造成機上241人罹難，地面上有19人遭波及死亡。

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