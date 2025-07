美國務院大裁員對象曝光！挨批自廢武功 恐最傷亞洲這區

華盛頓郵報報導,美國國務院上周進行數十年以來最大規模重組,裁員超過1300人。根據多名官員透露,其中包含負責對亞洲各國政策、因應中國大陸在亞洲挑釁行為及美中科技競爭的職位,而且大多是擁有多年專業經驗的文職人員,引發內部憂心此舉適得其反,東南亞尤其受到影響,且在川普推動關稅、中國極力拉攏盟友的背景下,最終恐怕令北京受益。

國務院在給華郵的聲明表示,部分原為因應特定需求而設立的辦公室將裁撤,其核心職能將整併至內部其他單位,其中提到,因為隨著世界變化,這些單位多已不合時宜、偏離初衷,或功能重複。

被裁撤的部門之一是隸屬東亞暨太平洋事務局(Bureau of East Asian and Pacific Affairs)的多邊事務辦公室(Office of Multilateral Affairs)。多位前、現任官員指出,該單位負責處理美國與東南亞國家協會(ASEAN)成員國的接觸事務,並協調美方對中國在南海挑釁行為的外交回應。南亞與中亞事務局(Bureau of South and Central Asian Affairs)下轄的安全與跨國事務辦公室(Office of Security and Transnational Affairs)也遭裁撤。該辦公室負責管理數億美元的對外援助計畫,並具備處理與科技、安全相關事務的專業知識,尤其涵蓋四方安全對話(Quad)成員國澳洲、印度與日本,他們是對抗中國擴張在區域內勢力的重要夥伴。

根據華郵報導,2名量子技術專家,其中一位擁有量子物理學博士學位,及3名人工智慧領域專家已遭解雇。另外,網路與數位政策局(Bureau of Cyberspace and Digital Policy)大多數人員也已被裁撤,該單位負責處理美國與夥伴國協作,以防止中國在AI與5G無線技術、全球數據政策中勝出。

一名知情官員直言:「科技是整體對中國競爭的核心,而AI是基礎所在。你們剛剛掏空了與中國科技競爭的核心。」

北京持續以基礎建設計畫為誘因,逐一爭取東南亞各國。美國原本透過多邊事務辦公室在區域層級協調對中因應,如今該辦公室關閉,一名官員描述:「這將正中中國下懷」,該官員強調,北京更希望讓華府逐一與各國進行雙邊處理,而非區域整體策略。

前國務院中國事務雙邊政策顧問費瑞安(Ryan Fedasiuk)表示:「我能理解魯比歐想要精簡機構的初衷,過去的體制確實幾乎無法運作。但此次對亞洲相關單位的裁撤,卻是削弱了美國在與中國爭奪影響力戰場上的戰力,特別是在東南亞。」

拜登政府時期亞洲政策顧問芮普胡伯(Mira Rapp-Hooper)指出,對抗中國在區域內的軍事與經濟脅迫,最有效的方式應是強化同盟關係,與受影響國家建立戰略夥伴關係。「美中競爭不是在真空中進行,」她說,「削減對外援助與裁撤熟悉該區的外交官,無異於投降。」

魯比歐自1月任命聽證會以來,一直自詡為對中強硬派,稱北京是「史無前例的競爭對手」。但在11日與中國外長王毅於東協峰會場邊會晤後,他對雙邊關係表示樂觀看待,並稱川普與習近平可能很快會面。