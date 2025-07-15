美國務院大裁員對象曝光！挨批自廢武功 恐最傷亞洲這區

華盛頓郵報報導，美國國務院上周進行數十年以來最大規模重組，裁員超過1300人。根據多名官員透露，其中包含負責對亞洲各國政策、因應中國大陸在亞洲挑釁行為及美中科技競爭的職位，而且大多是擁有多年專業經驗的文職人員，引發內部憂心此舉適得其反，東南亞尤其受到影響，且在川普推動關稅、中國極力拉攏盟友的背景下，最終恐怕令北京受益。

國務院在給華郵的聲明表示，部分原為因應特定需求而設立的辦公室將裁撤，其核心職能將整併至內部其他單位，其中提到，因為隨著世界變化，這些單位多已不合時宜、偏離初衷，或功能重複。

被裁撤的部門之一是隸屬東亞暨太平洋事務局（Bureau of East Asian and Pacific Affairs）的多邊事務辦公室（Office of Multilateral Affairs）。多位前、現任官員指出，該單位負責處理美國與東南亞國家協會（ASEAN）成員國的接觸事務，並協調美方對中國在南海挑釁行為的外交回應。南亞與中亞事務局（Bureau of South and Central Asian Affairs）下轄的安全與跨國事務辦公室（Office of Security and Transnational Affairs）也遭裁撤。該辦公室負責管理數億美元的對外援助計畫，並具備處理與科技、安全相關事務的專業知識，尤其涵蓋四方安全對話（Quad）成員國澳洲、印度與日本，他們是對抗中國擴張在區域內勢力的重要夥伴。

根據華郵報導，2名量子技術專家，其中一位擁有量子物理學博士學位，及3名人工智慧領域專家已遭解雇。另外，網路與數位政策局（Bureau of Cyberspace and Digital Policy）大多數人員也已被裁撤，該單位負責處理美國與夥伴國協作，以防止中國在AI與5G無線技術、全球數據政策中勝出。

一名知情官員直言：「科技是整體對中國競爭的核心，而AI是基礎所在。你們剛剛掏空了與中國科技競爭的核心。」

北京持續以基礎建設計畫為誘因，逐一爭取東南亞各國。美國原本透過多邊事務辦公室在區域層級協調對中因應，如今該辦公室關閉，一名官員描述：「這將正中中國下懷」，該官員強調，北京更希望讓華府逐一與各國進行雙邊處理，而非區域整體策略。

前國務院中國事務雙邊政策顧問費瑞安（Ryan Fedasiuk）表示：「我能理解魯比歐想要精簡機構的初衷，過去的體制確實幾乎無法運作。但此次對亞洲相關單位的裁撤，卻是削弱了美國在與中國爭奪影響力戰場上的戰力，特別是在東南亞。」

拜登政府時期亞洲政策顧問芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）指出，對抗中國在區域內的軍事與經濟脅迫，最有效的方式應是強化同盟關係，與受影響國家建立戰略夥伴關係。「美中競爭不是在真空中進行，」她說，「削減對外援助與裁撤熟悉該區的外交官，無異於投降。」

魯比歐自1月任命聽證會以來，一直自詡為對中強硬派，稱北京是「史無前例的競爭對手」。但在11日與中國外長王毅於東協峰會場邊會晤後，他對雙邊關係表示樂觀看待，並稱川普與習近平可能很快會面。