巴拉圭宣布：賴清德8月到訪 矢言維護對台邦交
法新社報導，台灣南美洲友邦巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）15日表示，將維護與台灣的邦交，「堅定站在台灣一方」，並且宣布台灣總統賴清德預計8月訪問巴拉圭。
貝尼亞在巴國首都亞松森（Asunción）15日接待台灣外交部長林佳龍以及約30名商界代表時表示，巴拉圭將「準備以全力與洪亮的聲音捍衛這段建立在民主原則與價值上的68年邦誼」。
貝尼亞補充指出，台灣在對巴拉圭的投資上「極為慷慨」。他強調：「我們並非忽視中國的存在，但我們承認台灣人民的自決權。」他還表示，巴拉圭期望與台灣「進一步提升合作層級」。
根據法新社，貝尼亞在一場投資論壇上宣布，賴清德將在30天內出訪巴拉圭。
香港南華早報15日的報導也提到賴清德即將出訪，文中描述，巴拉圭是南美洲唯一仍與台灣保持正式外交關係的國家，這項雙邊關係在巴國政壇仍屬敏感議題。儘管企業界與反對黨議員持續施壓，要求轉向中國，曾在台灣留學的貝尼亞至今仍堅定支持台北。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言