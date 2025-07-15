巴拉圭宣布：賴清德8月到訪 矢言維護對台邦交

法新社報導，台灣南美洲友邦巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）15日表示，將維護與台灣的邦交，「堅定站在台灣一方」，並且宣布台灣總統賴清德預計8月訪問巴拉圭。

貝尼亞在巴國首都亞松森（Asunción）15日接待台灣外交部長林佳龍以及約30名商界代表時表示，巴拉圭將「準備以全力與洪亮的聲音捍衛這段建立在民主原則與價值上的68年邦誼」。

貝尼亞補充指出，台灣在對巴拉圭的投資上「極為慷慨」。他強調：「我們並非忽視中國的存在，但我們承認台灣人民的自決權。」他還表示，巴拉圭期望與台灣「進一步提升合作層級」。

根據法新社，貝尼亞在一場投資論壇上宣布，賴清德將在30天內出訪巴拉圭。

香港南華早報15日的報導也提到賴清德即將出訪，文中描述，巴拉圭是南美洲唯一仍與台灣保持正式外交關係的國家，這項雙邊關係在巴國政壇仍屬敏感議題。儘管企業界與反對黨議員持續施壓，要求轉向中國，曾在台灣留學的貝尼亞至今仍堅定支持台北。