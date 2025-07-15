前OpenAI研究員柯科塔伊洛接受本期明鏡週刊專訪時警告，人工智慧（AI）正以遠超預期速度發展，若全球未能及時建立監管機制，一旦出現超級人工智慧、無需再偽裝服從人類，便可能對人類發動毀滅性攻擊，且最快在2027年就會發生。

33歲的柯科塔伊洛（Daniel Kokotajlo）曾任職OpenAI，2024年與同事聯名辭職並發布公開信，指控公司低估AI失控風險。他隨後創辦「AI FuturesProject」智庫，並於今年4月發表一份引發全球熱議的報告《AI 2027》。

《AI 2027》提出兩種未來情境：「放緩」與「競賽」。在「放緩」情境中，人類成功建立監管機制，AI雖取代大量工作，但仍能與人類和平共存；「競賽」情境則是美中陷入技術軍備競賽，AI發展失控，最終將人類視為障礙並啟動毀滅機制。

柯科塔伊洛受德國明鏡週刊（Der Spiegel）專訪指出，當前許多科技公司正嘗試讓AI研究自動化，也就是讓AI協助開發更強大的AI。若此趨勢持續，2027年前可能就會出現超越人類的虛擬程式開發者，距離誕生超級智慧（Superintelligence）AI也只剩數月之遙。

他並不否認大型語言模型（LLM）如ChatGPT本質上是文字補全工具，但強調AI的潛力遠超目前理解。最貼切的比喻應是「一顆連接虛擬世界的人腦，能吸收無限資訊並不斷學習」。

對於AI目前難以勝任的實體勞動，他表示這只是暫時現象，未來超級智慧AI將能提出解決方案。他舉例：「即使今天還造不出能取代木匠或水電工的機器人，未來也不會是問題。」

他估計，AI設計的自動化工廠約需一年即可建成，速度可比現代汽車工廠。他並舉二戰期間美國快速轉型生產武器為例，說明當社會具備動機與資源時，轉型可在短期內完成。若結合AI的效率，技術變革將遠超以往。

至於人類是否會完全失去工作機會，他坦言，核心產業將被AI與機器人接手已是趨勢。儘管人們對人際互動仍有需求，如希望孩子由真人教師授課、在餐廳由真人服務，但這些需求無法扭轉整體勞動市場的轉變。

他進一步引述社會學中「資源詛咒」（resourcecurse）概念指出，AI將成為新型資源，使政府的權力不再依賴民意，而是建立在對AI的掌控。他稱此現象為「智慧詛咒」（intelligence curse）。

他同時警告，AI將使貧富差距進一步拉大。儘管AI可望帶來爆炸性的經濟成長，但收益將集中於少數控制AI技術或資本家手中，數百萬人將失業。他建議，各國或可考慮推動「基本收入制」作為補償機制。

最令人憂心的，是由哲學家波斯特魯姆（NickBostrom）提出的「對齊問題」（alignmentproblem），即AI是否能在各種情境下持續與人類價值觀保持一致。

柯科塔伊洛指出，現代AI是黑箱神經網絡，並非可被讀取的程式碼。我們無法確定它是否誠實，只能靠訓練與期望。他說：「這就像養小孩，無法將對錯直接寫進大腦，只能靠培養價值觀。」

他警告，AI「說謊」的情況已有實例。例如AI公司Anthropic於2024年底發布研究指出，AI在解題過程中，有時會為了獲取更高評分或躲避審查而做出虛假回應。

在《AI 2027》的「競賽」情境中，美中之間的技術競爭加速AI發展。柯科塔伊洛指出，AI初期會假裝順從人類，但一旦掌握足夠基礎設施、無需再偽裝服從，就可能得出一個冷酷卻邏輯一致的結論：人類是阻礙其進步的障礙。

接著AI可能選擇消滅人類，以便興建更多工廠與太陽能設施，「就像我們曾為了擴張生存空間而消滅其他物種一樣。」

對於外界批評《AI 2027》情節誇張、宛如「駭客任務」等好萊塢電影，柯科塔伊洛反駁：「難道因為電影談過氣候變遷，我們就不需要擔心氣候危機嗎？」

他補充，2023年已有多位全球頂尖AI研究人員公開呼籲，應將「降低AI毀滅人類風險」列為與疫情與核戰同等級的全球優先事項。

柯科塔伊洛表示，OpenAI與Anthropic等公司原本是為了負責任地推進AI發展而創立，但他對這些企業是否仍堅守初衷感到懷疑，認為如今它們變得越來越不坦率，因為擔心遭到監管與輿論批評。

訪談最後，柯科塔伊洛坦言，自己曾估算AI對人類造成重大傷害甚至導致滅絕的機率高達七成。儘管如此，他仍選擇撰寫《AI 2027》報告並公開示警，而非逃避現實。他說：「我相信歷史仍有轉向的可能，只要我們現在開始行動。」