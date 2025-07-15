法國慶印尼受邀主賓國 象徵印太戰略布局抗衡美中

在法國總統馬克宏出訪幾個月後，輪到印尼總統普拉伯沃受邀出席今天於香榭大道上舉辦的國慶閱兵儀式。法媒分析，這象徵法國致力印太地區，抗衡美中衝突的戰略雄心。此外，也展現兩國在軍事、外交和經濟的靠攏。

法國今天為國慶巴士底日（Bastille Day），作為歡慶傳統活動，每年閱兵大典都會邀請一國作為主賓國，這個選擇不僅反映法國外交政策走向，也能窺探近年戰略布局重點。

今年法國國慶主賓國為印尼，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）和今年5月才訪問印尼的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）肩並肩出席位於香榭大道（Champs Élysées）上的閱兵典禮。

法媒指出，法國近年焦點從未遠離印太地區，且為了增加自身在印太的影響力，法國才剛與印尼達成戰略夥伴協議，聯手推動「國際和平與安全」。

專家分析，這象徵法國強化朝向印太轉向的戰略，以及兩國的結盟深化。於此同時，印尼也正企圖增加自身在亞洲地區的國際地位。

閱兵儀式由450位印尼軍官開場，包括189人組成的鼓號樂隊，接著才是著名的法國巡邏兵飛行表演隊。

法國國防部日前新聞稿指出，今年正值法、印尼兩國建交75週年。不過將盟友奉為主賓國也是為了傳達政府「清楚的政治企圖」，也就是「重申法國對地區夥伴的承諾及其在21世紀主要勢力平衡中保持地位的能力」。

新聞稿寫道，兩國擁有共同價值，即「對國際法、多邊主義的承諾，以及在充滿緊張局勢的印太地區推動和平的共同願景」。

在美、中競逐對峙白熱化的印太地區，法國透過軍演等方式強化與盟友關係與聯戰效能，例如今年4月完成任務的「克里蒙梭25」（Clemenceau 25）行動，便向印度洋部署法國航空母艦打擊群。

除了地緣戰略訊息，兩國軍事合作也越發緊密。擁有軍事背景的普拉伯沃正在國內推動軍隊現代化，並多角化夥伴與供應商，他日前宣布，有意向法國購買更多飆風戰鬥機、鮋魚級潛艇和凱薩自走砲，以及輕型護衛艦。

法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）表示，除實質合作外，雙方還在軍事訓練、網路安全和民間安全等敏感和戰略領域中建立夥伴關係。法國與印尼的結盟，「完全符合法國在印太地區的勢力戰略」。法國在該區擁有海外領土，住有165萬法國人，法國也向來自稱為印太國家。

不僅戰略結盟，兩國經濟利益也息息相關。馬克宏今年5月訪問期間，提出許多建立兩國貿易夥伴關係的承諾。

法國總統府表示，兩國已經簽署價值170億歐元的多項合約，法方企業包括石油業巨擘道達爾能源集團（TotalEnergies）、法國氫能公司和樂斯福（Lesaffre）集團等。