批濫用公帑 川普：鮑爾該請辭

美國總統川普十三日在華府近郊的安德魯聯合基地說，若聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾請辭，對美國會是好事。他還形容鮑爾為不停哀哀叫的「嬰兒」。白宮國家經濟會議（ＮＥＣ）主席哈塞特同日受訪時也說，川普政府正研究是否有權在鮑爾任滿前就予以開除。

川普稱，「鮑爾對國家非常『有害』；我們應擁有全球最低利率，但卻沒有。我們知道他該這樣做（降息）。他卻花廿五億美元翻新聯準會總部大樓；我希望他辭職，他該請辭」。

鮑爾任期至明年五月，對川普是否有權提前要鮑爾下台，哈塞特十三日在美國廣播公司節目「本周」說，「若有理有據，那當然行」。

川普政府近來進一步加大對鮑爾的批評力道，矛頭尤其對準聯準會斥資廿五億美元（約台幣七三九億元）的總部大樓翻修工程。哈塞特指稱，該工程已超支七億美元（約台幣二○七億元）。然而該會的整修經費並非來自美國納稅人，而是該會持有的證券孳息以及向銀行收取的規費來自籌。

白宮管理與預算局（ＯＭＢ）局長沃特十一日在美媒ＣＮＢＣ指控該工程涉及浮濫，鮑爾有濫用公帑之嫌。沃特的說法似乎反映出，川普政府可能正為開除鮑爾做法律及政治上的準備，在其任期結束前就找出撤職理由。