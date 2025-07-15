快訊

「非常不爽俄國」 川普揚言50天內沒達成協議 將對俄課徵100%關稅

聽新聞
0:00 / 0:00

批濫用公帑 川普：鮑爾該請辭

聯合報／ 編譯季晶晶茅毅／綜合報導

美國總統川普十三日在華府近郊的安德魯聯合基地說，若聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾請辭，對美國會是好事。他還形容鮑爾為不停哀哀叫的「嬰兒」。白宮國家經濟會議（ＮＥＣ）主席哈塞特同日受訪時也說，川普政府正研究是否有權在鮑爾任滿前就予以開除。

川普稱，「鮑爾對國家非常『有害』；我們應擁有全球最低利率，但卻沒有。我們知道他該這樣做（降息）。他卻花廿五億美元翻新聯準會總部大樓；我希望他辭職，他該請辭」。

鮑爾任期至明年五月，對川普是否有權提前要鮑爾下台，哈塞特十三日在美國廣播公司節目「本周」說，「若有理有據，那當然行」。

川普政府近來進一步加大對鮑爾的批評力道，矛頭尤其對準聯準會斥資廿五億美元（約台幣七三九億元）的總部大樓翻修工程。哈塞特指稱，該工程已超支七億美元（約台幣二○七億元）。然而該會的整修經費並非來自美國納稅人，而是該會持有的證券孳息以及向銀行收取的規費來自籌。

白宮管理與預算局（ＯＭＢ）局長沃特十一日在美媒ＣＮＢＣ指控該工程涉及浮濫，鮑爾有濫用公帑之嫌。沃特的說法似乎反映出，川普政府可能正為開除鮑爾做法律及政治上的準備，在其任期結束前就找出撤職理由。

鮑爾 降息 川普 Fed

延伸閱讀

川普升高關稅威脅！美股早盤下跌 但「這個預期」抑制賣壓擴大

川普增援愛國者防空系統 美特使抵基輔談防務合作

足球／川普夫婦觀戰世俱盃決賽 觀眾掌聲噓聲齊飛

加強制裁俄羅斯 美參議員打造「重錘」助川普

相關新聞

批濫用公帑 川普：鮑爾該請辭

美國總統川普十三日在華府近郊的安德魯聯合基地說，若聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾請辭，對美國會是好事。他還形容鮑爾為不停哀哀叫...

荷蘭爆電力危機 上萬企業苦等接電

英國金融時報十三日報導，荷蘭電網營運商組織Netbeheer Nederland表示，荷蘭現有逾一萬一九○○家企業正排隊...

南韓準統一部長：北韓走私半導體生產手機

南韓統一部長被提名人鄭東泳今天表示，北韓目前有3家半導體工廠正在營運，利用走私半導體生產手機；他認為，人工智慧（AI）等...

日本上皇明仁住院 服用新藥治療心肌缺血

日本宮內廳今天表示，上皇明仁下午住進位於東京都文京區的東京大學附屬醫院，為了治療他的心肌缺血問題，將開始服用新的口服藥物...

馬克宏：歐洲自由遇二戰後最大威脅 軍費將翻倍

法國總統馬克宏今天表示，歐洲的自由面臨自二次大戰結束以來最嚴峻的威脅。他並宣布法國2027年將把國防支出提高為640億歐...

官員貪汙、自由派不滿 匈國奧班權力鬆動

掌權20幾年的匈牙利總理奧班，可能在明年選舉失去政權！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。