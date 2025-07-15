荷蘭爆電力危機 上萬企業苦等接電

英國金融時報十三日報導，荷蘭電網營運商組織Netbeheer Nederland表示，荷蘭現有逾一萬一九○○家企業正排隊等待接上電網。這還不包括醫院及消防隊等公共建築物和數千戶新建住宅。

荷蘭政府雖持續擴建電纜與變電所，但因電網容量嚴重不足，部分地區最快也要至二○三○年代中期才能接上電網，企業排隊接上電網正造成經濟投資進程受阻。

荷蘭當局與產業界擔憂，電網瓶頸已開始對經濟活動帶來衝擊。荷蘭地方政府指出，投資案因此流失，企業則被迫延後擴張，甚至考慮另尋基地。

比利時能源非政府組織ＲＡＰ提到，荷蘭相關問題尤其嚴重，其他歐盟國家也應視為警訊。ＲＡＰ的電力小組主管主管巴托說，其他歐洲國家也出現排隊接上電網的情況，但沒像荷蘭那麼嚴重，這是警訊。

荷蘭的電網壅塞與其能源轉型速度密切相關。自前年以來，荷蘭關閉全國最大陸上天然氣田格羅寧根，並推動太陽能，全荷已有二六○多萬戶住宅屋頂有太陽能板。然而電網的升級跟不上其能源轉型速度。

根據歐洲環境與能源智庫Ember資料數據，七月荷蘭電價已在歐洲鄰國中高居第一，每兆瓦時（MWh）比法國貴約卅歐元（約台幣一○四一元）。電網營運商Tennet表示，預計至二○三四年，荷蘭電費每年實際上將以平均百分之四點三至百分之四點七的幅度上漲，以支付必要投資。

Tennet並與荷蘭地方上的電網營運商推出彈性電價合約，鼓勵住戶於離峰時段用電，像上午十一時至下午三時，大型工業用戶則可選擇部分尖峰時段不用電來換取優惠。荷蘭政府也透過媒體宣導民眾，少在下午四時至晚間九時電網壓力最大的時段，給電動車及電動自行車充電。

但荷蘭目前仍欠缺約二點八萬名技術人員。Tennet表示，比利時和英國同樣有電網壅塞問題。歐盟正研擬加速電網升級的立法，但分析家擔憂，電網建設需時五至六年，恐緩不濟急。