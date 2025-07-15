馬克宏：法國防開支 明後年增2255億

法國總統馬克宏十三日在法國國慶日前夕對法軍發表談話時說，「我們正處於關鍵時刻」，法國國防開支應在明年增加三五○億歐元（約台幣一二一四億元）、後年增加卅億歐元（約台幣一○四一億元），即接下來二年共增加六十五億歐元（約台幣二二五五億元）。

馬克宏並譴責「帝國主義政策」、「吞併勢力」及「強權即公理」觀念。他表明，鑒於歐洲的自由正面臨自二戰結束以來空前大的威脅，從俄羅斯、核擴散、恐怖分子至網路攻擊，法國也正遭遇捍衛自由、掌握自身命運的重大挑戰。

馬克宏對在座法軍高階將領直言，「想在這個世界暢行無阻，你得使人畏懼；要使人畏懼，就得有實力」。他指出，原本計畫二○三○年底前讓國防開支翻倍，但現在將提前至後年完成。後年就有六四○億歐元作為國防用途，是二○一七年的兩倍多。這是嶄新、歷史性又合理的投入。

法國二○一七年國防開支三二二億歐元（約台幣一點一兆元），目前已增至五○五億歐元（約台幣一點七五兆元），預計二○三○年增至六七○億歐元（約台幣二點三兆元）。

馬克宏提到，法國政府將在今秋提交新版軍事規畫法案，目標包括增加無人機及彈藥庫存，尤其是俗稱自殺無人機的「滯空彈藥」，以及強化防空能力和發展電戰系統。

馬克宏宣稱，新增的國防開支不會透過舉債方式，將靠「更多經濟活動與生產」籌措，法國總理白胡十五日概述其二○二六年預算計畫時，將報告相關細節。

法國國防部長勤克努十三日也對法媒「周日論壇報」明言，若法國未來不想靠任何人或國家，那就需要新的作為。法軍參謀總長勃克哈德十一日強調，俄國對歐洲構成持久威脅，且今後歐洲國家在全球的地位，將取決於自二○二二年二月起遭俄國全面入侵的烏克蘭。勃克哈德還提醒，美國對歐洲的承諾減弱，以及網路威脅、不實訊息的宣傳散播和恐攻風險，將帶來嚴重後果。

在北約（NATO）國家在六月荷蘭海牙峰會中同意，將國防開支增至國內生產毛額（GDP）占比的百分之五後，有幾個盟國正開始落實。