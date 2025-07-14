19國「護身軍刀」聯合演習 澳洲海馬士多管火箭系統首射實彈

19國聯合軍演「護身軍刀」13日登場。澳洲軍隊今天在演習中進行高機動性海馬士多管火箭系統首次實彈射擊，該系統已成為美國印太盟邦期盼優先取得的裝備。

路透報導，來自19國的4萬名官兵在澳洲參與「護身軍刀」（Talisman Sabre）演習，軍演範圍橫跨數千公里，從印度洋東部的澳洲領土聖誕島（ChristmasIsland）一路延伸到昆士蘭東北方的珊瑚海（CoralSea）。美國和新加坡今天也在演習中進行海馬士多管火箭系統（HIMARS）實彈射擊。

這套火箭系統的最遠射程可達400公里，搭載該系統的裝甲車在俄烏衝突中非常搶手，澳洲等美國印太區域盟友也正在採購。雪梨正整頓軍隊，以因應中國軍事擴張。

演習首日，美國、澳洲、日本、法國、韓國及新加坡在昆士蘭北部進行實彈演習，包含美國F-35B戰機和陸基長程打擊火箭及飛彈都有參演。

澳洲陸軍准將威爾森（Nick Wilson）是這次聯合實彈演習的總指揮官。他證實這是澳、星、美首次共同進行海馬士實彈射擊，也是澳洲首次在本土發射。

威爾森今天告訴記者：「海馬士將與其他武器平台配合使用…以確保我們擁有完整的拒止戰略，可確保印太區域的安全、和平與穩定。」

美軍太平洋司令部副司令、陸軍中將沃爾（JoelVowell）昨天表示，美國需與印太盟邦合作，護身軍刀這類聯合軍演是1種嚇阻機制，因為「我們的終極目標是要避免開戰」。