人權組織：敘利亞城市爆發衝突釀37死

敘利亞人權瞭望台今天表示，敘利亞南部以德魯士人為主的斯威達市（Sweida）爆發貝都因人與當地德魯士戰士衝突，造成37人死亡，當局已派遣部隊前往當地緩和態勢。

法新社報導，這起衝突是當地近期首次爆發的致命衝突。今年4、5月期間，德魯士人（Druze）和當局安全部隊之間曾多次爆發衝突，造成數十人死亡。

敘利亞人權瞭望台（The Syrian Observatory forHuman Rights）表示，這場衝突至少導致37人死亡，其中27人是德魯士人，當中包含2名孩童。其他10人則是貝都因人。

斯威達省長巴庫爾（Mustapha al-Bakur）呼籲「保持克制」，多位敘利亞德魯士精神領袖也呼籲冷靜，並要求政府介入處理。

國營的敘利亞新聞社（SANA）報導，鑑於局勢緊張，當局已經在德拉省（Daraa）與斯威達省（Sweida）的行政區交界處部署安全部隊。

貝都因人（Bedouin）和德魯士人在斯威達省長期存在恩怨，時而傳出暴力衝突。