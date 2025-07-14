墨西哥配音員街頭示威 籲修法避免AI複製人聲搶飯碗

墨西哥的配音從業人員今天走上街頭，抗議人工智慧（AI）對相關產業日益增長的威脅，並呼籲當局制定法規，避免未經授權的人聲複製影響其生計。

法新社報導，在墨西哥市的革命紀念塔（Monumentto the Revolution）前，數十名配音員高舉標語，有些標語上面寫著：「我不想被AI取代」。

曾為迪士尼角色「黛西鴨」（Daisy Duck）配音的52歲配音員巴瓦（Lili Barba）表示：「我們要求將聲音列為1種應受保護的生物辨識特徵」。

巴瓦還提到墨西哥國家選舉機構（National ElectoralInstitute，INE）先前在TikTok發布的1段影片。

這段6月1日上傳的影片使用已故配音員拉瓦特（Jose Lavat）的聲音，感謝人民參與選舉。拉瓦特曾為好萊塢男星勞勃狄尼洛（Robert De Niro）和艾爾帕西諾（Al Pacino）等人擔任西文配音。

當地媒體報導，當局並未事先取得拉瓦特的家人同意，就使用他的聲音。

巴瓦強調：「這是嚴重的侵權行為，我們不能允許這種事情發生。」